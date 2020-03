Ausgerechnet Oberhausen ist eine heimliche Metropole des Progressive Rock – wie wir mit einer großen Terminübersicht bereits angedeutet hatten. Kurzentschlossene können nun bereits am Mittwoch, 4. März, um 20 Uhr vier Veteranen des vielleicht britischsten aller Rock-Genres erleben, die im Zentrum Altenberg, Hansastraße 20, ihr exzellentes neues Album vorstellen.

Gäbe es einen Pokal für besondere Verdienste im Progressive Rock, „Pendragon“ und ihr Mastermind hätten diesen schon längst gewonnen: Nick Barrett hält die Fahne des klassischen Prog seit nunmehr 40 Jahren hoch und das mit einer sensationell konstanten Qualität der Tonträger und Tourneen. Die treue Fangemeinde wird hocherfreut sein: Nach den Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag erschien jüngst das neue Album „Love over Fear”, von der Musikpresse gepriesen als perfekte Rekreation des frühen Genesis-Sounds.

Der graubärtige „Meister des keltischen Rock’n’Reel“

Eine besondere Erwähnung verdient auch die Ein-Mann-Vorgruppe: der graubärtige Davey Dodds, vom Fantasy Forest Festival als „Meister des keltischen Rock’n’Reel“ ausgezeichnet, ist ein vorzüglicher Songwriter – und war einst Frontmann der typisch englischen Prog-Rock-Band „Red Jasper“.

Der arabische Name „Myrath“ bedeutet „Erbe, Vermächtnis“: Die Tunesier rocken für Frieden und Verständigung. Foto: Rubén G. Herrera

Progressiv geht’s weiter im Zentrum Altenberg – und zwar mit dem markanten Doppelgig von „Blind Ego“ und „Kingcrow“ am Freitag, 6. März: Nach dem erfolgreichen Studioalbum “Liquid” und der folgenden Live-CD/DVD, aufgenommen während eines tosenden „Sturm-Konzerts” auf der Loreley-Freilichtbühne, meldet sich Blind Ego mit neuem Album zurück: „Preaching to the Choir“ des RPWL-Gitarristen Kalle Wallner ist rockiger als seine Zweitband je zuvor klang. Das pressfrische Album strotzt geradezu vor Energie.

Arabische Melodien und harter Rock

Diversen Spielarten des härteren Sounds haben sich die Italiener Kingcrow verschrieben: Progressive Metal und Rock, Alternative und Ambient verbindet das Sextett zu einer einzigartigen Mischung. Zu erleben waren die Römer mit diesem Sound auf vielen Festivals und auch als Support für ganz Große zwischen pompös und brachial – von Iron Maiden bis Dream Theater.

Damit nicht genug, schimmert am Sonntag, 8. März, auch noch eine exotische Prog-Perle im sonst so düsteren Kulttempel, Mülheimer Straße 12: Episch und arabesk klingt der Progressive Metal der Band „Myrath“ aus Tunesien. Das Quintett enthüllt dann sein fünftes Meisterstück „Shehili“. Im Zusammenspiel von progressiven Einflüssen und eingängigen Hooks vereint „Shehili“ die arabischen Melodien und groovigen Strukturen mit hartem Rock für Anspruchsvolle.

„Unsere Musik soll Glück und Freude bereiten“ sagt Sänger Zaher Zorgati, „und Anerkennung ausdrücken, für die Menschen, die ihre Hoffnung niemals aufgeben, auch nicht in einer Welt voller Hass und Unsicherheit“. Zum Feingefühl und der besonderen Sorgfalt der „Shehili“-Produktion zählen auf diesem Tonträger auch Streicher-Einspielungen des Tunesischen Symphonieorchesters.

Karten für Pendragon kosten 25 Euro, für den Doppelgig mit Blind Ego und Kingcrow sowie für Myrath jeweils 23 Euro.