Oberhausen verzeichnet im Corona-Hauptmonat weniger Tote

Dank der erheblichen Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus’ ist es nach Beobachtung der Stadt Oberhausen gelungen, die Zahl der Verstorbenen nicht stark ansteigen zu lassen. Hier ein Symbolbild aus einer Zahnarztpraxis in Witten.

Oberhausen. Die Zahl der Verstorbenen ist mitten in der Corona-Pandemie sogar gesunken – zumindest in Oberhausen. Falsche Schlüsse sollte man nicht ziehen.

Im April dieses Jahres sind in Oberhausen trotz der Corona-Pandemie mit 209 Menschen deutlich weniger Einwohner gestorben als im April vor einem Jahr. Das teilt die Stadt Oberhausen mit. Damit zählten die Stadtstatistiker 38 weniger Tote als im Vorjahresmonat – ein Minus von 17 Prozent.

Im Vergleich zum Durchschnittswert der letzten sechs Jahre (231 Sterbefälle pro Jahr) ist es ein Rückgang um neun Prozent. Die Entwicklung in Oberhausen ist damit der im gesamten Land NRW entgegengesetzt, denn landesweit gab es im Sechs-Jahres-Vergleich 3,4 Prozent mehr Sterbefälle: Insgesamt starben im April 2020 exakt 17.616 Menschen in Nordrhein-Westfalen – über 540 mehr als im April 2019.

Landesweit erhebliche Schwankungen der Todeszahlen

Landesweit betrachtet gibt es sowohl Kreise oder kreisfreie Städte mit einem starken Anstieg der Sterbefälle als auch den umgekehrten Fall, dass die Sterbefallzahlen deutlich zurückgegangen sind. Den stärksten Anstieg im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre verzeichnete der Rhein-Erft-Kreis (plus 19,3 Prozent). Der größte Rückgang ließ sich für Leverkusen beobachten (minus 19,6 Prozent).

Stadt Oberhausen: Keine falschen Schlüsse ziehen

In einer offiziellen Pressemitteilung warnt die Stadt Bürger nun, aus den konkreten Oberhausener Zahlen den falschen Schluss zu ziehen, dass das Corona-Virus vielleicht gar nicht so gefährlich sei. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es nach Auffassung der Stadtspitze gerade deshalb zu so geringen Todeszahlen gekommen, weil sehr schnell und direkt Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus Mitte März eingeleitet worden sind.

Zudem lassen sich nach Analyse der städtischen Statistiker aus der Entwicklung der monatlichen Sterbefälle keine grundsätzlichen Schlüsse ziehen – nicht zuletzt aufgrund der vergleichsweise geringen Fallzahlen schwankt die Zahl der Verstorbenen von Monat zu Monat sehr stark. Als Fazit könne man letztendlich nur festhalten, dass Oberhausen bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen sei, meint die Stadtverwaltung.