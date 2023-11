Oberhausen: Versorger EVO lädt zum großen Adventssingen ein

Oberhausen. Bald ist es wieder soweit: Dann erklingen aus 1000 Kehlen Weihnachtslieder im Oberhausener Niederrhein-Stadion. Wie man mitsingen kann.

Alle Jahre wieder lädt der Versorger EVO zum weihnachtlichen Singen im großen Rund ein. Am zweiten Advent ist es im festlich dekorierten Niederrhein-Stadion wieder soweit.

Über 1000 Besucherinnen und Besucher erwartet der Veranstalter und sorgt am Samstag, 9. Dezember, zum dritten Mal dafür, dass in die Sportstätte eine heimelige Atmosphäre Einzug hält. Wer mit Familie, Freunden und Bekannten einen gemütlichen Abend erleben will, braucht selbst kein besonderes Gesangstalent mitzubringen, denn das Publikum wird auf der Bühne von Gesangsprofis stimmkräftig unterstützt.

Vorher öffnet ein gemütlicher Weihnachtsmarkt

Während der Auftakt zum gemeinschaftlichen Singen um 18 Uhr erfolgt, lädt bereits ab 16 Uhr der Stadion-Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein. Für den Budenzauber sorgen sowohl regionale und örtliche Händler als auch heimische Vereine. Der Duft von gebrannten Mandeln wird in der Luft liegen und heißer Glühwein zum Angebot gehören.

Für Erwachsene kostet der Eintritt pro Person fünf Euro. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren zahlen zwei Euro. Sie erhalten bei Vorlage ihrer Eintrittskarte vor Ort ein kostenloses Heißgetränk. Tickets gibt es im RWO-Ticketshop unter www.lms-ticket.de/rwo und an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Rot-Weiß Oberhausen. Dazu gehören unter anderem die Tourist-Informationen im Westfield Centro und am Hauptbahnhof.

