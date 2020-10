Oberhausen verlegt Gedenkfeiern im November ins Internet

Oberhausen. Gedenkhalle produziert Videos, um für den 9. und 15 November „vollständige Gedenkfeiern“ digital sichtbar zu machen.

Der zweite Lockdown trifft auch die Gedenkfeiern im November. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Oberhausen in jedem November zwei Gedenktage begangen. Am 9. November wird jeweils der Opfer in der Jüdischen Gemeinde Oberhausens des nationalsozialistischen Pogroms von 1938 gedacht. Ziel der Gedenkfeier ist, Antisemitismus, Rassismus und jedwede andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu ächten. Ebenso hat die Stadt am Volkstrauertag – in diesem Jahr am 15. November – aller Opfer von Krieg, Gewalt, Verfolgung und Rassismus als Mahnung für den Frieden in der Welt gedacht.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden in diesem November beide Gedenkfeiern zum Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur virtuell stattfinden können. Um das Gedenken aber nicht ersatzlos ausfallen zu lassen, produziert die Gedenkhalle aktuell für beide Gedenktage Videos, die das Gedenken ins Digitale verlagern. So wird es zu beiden Gedenktagen möglich sein, eine vollständige Gedenkfeier im Internet nachvollziehen zu können.

Die Daten der Veröffentlichung sowie die Links dazu will die Gedenkhalle rechtzeitig online bekannt geben, über oberhausen.de und gedenkhalle-oberhausen.de, sowie Facebook und Instagram.