Polizei Oberhausen: Verdacht auf illegales Rennen in der Innenstadt

Oberhausen. Die Polizei sucht Zeugen für zwei Verkehrsunfälle mit Kradfahrern. Bei einem der Unfälle könnte es sich um ein Rennen gehandelt haben.

Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen für ein mögliches Rennen mit Krads in der Innenstadt. Am Samstagabend kollidierten gleich zwei Kradfahrer an unterschiedlichen Orten und flüchteten anschließend. Die Beamten vermuten einen Zusammenhang zwischen den beiden Unfällen.

Zum ersten Mal krachte es am Samstag zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr auf der Straße „Hilgenberg“. Zwei männliche Kradfahrer mit jeweils einer Beifahrerin kamen mit vermutlich stark überhöhter Geschwindigkeit von Mülheimer Straße aus. Im Bereich der Einmündung der Straßburger Straße kam einer der beiden zu Fall und prallte gegen ein geparktes Auto. Der Fahrer richtete das Krad auf und flüchtete dann mit dem zweiten Fahrer. Die Beifahrerin flüchtete zu Fuß.

Zweiter Unfall auf der Straßburger Straße

Kurz danach krachte es auf der Straßburger Straße. Wieder waren zwei Krads beteiligt. Diese sollen die Straßburger Straße in nördlicher Fahrtrichtung befahren haben. Hierbei lieferten sie sich nach derzeitigen Erkenntnissen ein Rennen. Auch hier kam es zu einem Unfall, einer der Fahrer prallte mit seinem Krad gegen mehrere geparkte Autos. Diesmal fuhr ein Fahrer weiter, während derjenigem, der den Unfall verursacht hatte, sein Krad zurück ließ und zu Fuß flüchtete.

Das Verkehrskommissariat Oberhausen sucht dringend Zeugen. Hinweise können abgeben werden unter 0208/826-0 oder schriftlich an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

