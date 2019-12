Oberhausen: Verbot von Plastik-Einweggeschirr rückt näher

Oberhausen. Oberhausen will die Flut an Plastikmüll eindämmen. In der neuen Abfallsatzung der Stadt gibt es daher eine neue Regel für öffentliche Feste.

Bei Stadtfesten und anderen öffentlichen Veranstaltungen in Oberhausen soll künftig kein umweltschädliches Einweggeschirr aus Plastik mehr verwendet werden. Das entsprechende Verbot hat die Verwaltung nun in die neue Abfallsatzung aufgenommen. Wenn der Rat diese Satzung in seiner Sitzung am 16. Dezember beschließt, tritt das Verbot am 1. Januar in Kraft.