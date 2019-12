Oberhausen. Anwohner hörten gegen 4 Uhr früh am Sonntagmorgen einen lauten Knall – der Blick aus dem Fenster zeigte schnell den Grund dafür.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: Unfallflucht nach Kollision – Zeugen gesucht

Unfallflucht auf der Westmarkstraße – die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Am Sonntagmorgen gegen vier Uhr früh hörten Anwohner der Lindnerstraße einen lauten Knall. Beim Blick aus dem Fenster stellten sie fest, dass ein weißer Kleinwagen auf der Westmarkstraße gegen einen geparktes Auto gefahren war und sich dann in Richtung Ulmenstraße entfernte.

Hoher Sachschaden

An dem geparkten Pkw entstand laut Polizei ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Bei dem flüchtigen Auto handelt es sich vermutlich um einen weißen Hyundai i10 mit Oberhausener Kennzeichen. Auch dieses Fahrzeug, so die Polizei, „dürfte nicht unerheblich beschädigt sein“.

Zeugen gesucht

Zeugen oder weitere Personen, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder per -.Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.