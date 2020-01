Oberhausen. Alkohol und andere Drogen waren im Spiel, als ein Opelfahrer am Sonntagmorgen gegen eine Brücke prallte – mit schlimmen Folgen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: Unfall unter Drogen – Beifahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Beifahrer in einem Opel bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr in Oberhausen.

Wie die Oberhausene r Polizei berichtet, war der 34-jährige Opelfahrer die Buschhausener Straße entlang in Richtung Innenstadt gefahren. Unter der Bahnüberführung, zwischen Katharinenstraße und Duisburger Straße, kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Brückenmauerwerk. Als die Polizei eintrudelte, stand der Pkw 90 Meter von der Unfallstelle der Brücke entfernt auf der Fahrbahn der Buschhausener Straße.

Durch den Aufprall wurde der 30-jährige Beifahrer so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Opelfahrer gab an, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Außerdem hatte er weder einen Führerschein noch war sein Auto zum Straßenverkehr zugelassen. Die Polizei entnahm dem Fahrer eine Blutprobe und stellte das Auto sicher. Der Schaden beträgt nach Schätzung der Polizei 5000 Euro.