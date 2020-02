Die Kombination Auto, Baum und „Sabine“ macht Oliver Schuster Angst. Der Sterkrader parkt am Sonntagabend also seinen Mazda um – und ist umso erstaunter, als am nächsten Morgen der Abschleppdienst vor der Tür steht. Doch die beiden Männer helfen nicht gegen Sturmschäden, sondern vollstrecken einen Pfändungsbescheid. Der erwischt Oliver Schuster nach eigenen Angaben buchstäblich aus heiterem Himmel.

Warnlampen tauchen die Einfahrt zur Erzstraße am Montagmorgen in gelbes Licht. Ehefrau Alexandra Schuster ist schnell am Schlafzimmerfenster und noch schneller auf 180, denn die Lampen gehören zum Abschleppdienst – und der nimmt gerade den roten Pkw ihres Mannes ins Visier. „Als ich rauskam, hing der Wagen schon am Haken“, sagt Oliver Schuster. Gründe oder Schriftliches haben die Mitarbeiter nicht dabei, dafür prangt an der Autoscheibe überraschend ein Pfändungsbescheid der Stadt Oberhausen.

Oliver Schuster: Keine Schulden bei der Stadt Oberhausen

Überraschend für Schuster ist das deshalb, weil sein betagter Flitzer – Baujahr 1996 und kurz vor dem TÜV – beim Umparken am Vorabend nach seiner Beobachtung noch papierfrei gewesen sei, wie der 52-Jährige meint. Von Geldforderungen der Stadt weiß Schuster angeblich nichts: „Es gab keinen Mahnungsbescheid, keinen Vollstreckungsbescheid, keinen Gerichtsvollzieher. Und wenn ich Schulden habe, dann bin ich niemand, der nicht bereit ist zu zahlen.“

Oliver Schuster versucht noch an Ort und Stelle Licht ins Dunkel zu bringen, doch unter der Telefonnummer auf dem Pfändungsbescheid hebt niemand ab. Drei Vermittlungsversuche der zentralen Service-Hotline versanden in der Warteschleife – der dort immer wieder gespielte berühmte „Oberhausen“-Song von den Missfits raubt Schuster endgültig die Nerven. Derweil erledigen ein weiterer Abschlepper und die herbeigerufene Polizei den Auftrag, den Wagen einzuziehen.

Gehbehinderter Oberhausener auf das Auto angewiesen

Bitter aus Sicht von Oliver Schuster: Sein Herz arbeitet nach drei Infarkten nur noch mit 32 Prozent Leistung, dazu kommt die Diabetes – ohne Auto geht mit 70-prozentiger Gehbehinderung also nicht viel. Selbst der Weg zum Supermarkt gerät zur Hürde, von Notfällen ganz zu schweigen. „Ich bin weder doof noch uneinsichtig, aber für mich sieht das ein bisschen nach Willkür aus“, glaubt der Frührentner.

Oberhausen Lebensqualität durch Hunde und Minigolf Zusätzlich zur Diabetes erlitt Oliver Schuster in den vergangenen Jahren drei Infarkte, die sein Herz nur noch mit 32 Prozent Leistung pumpen lassen. Schuster besitzt einen Schwerbehindertenausweis und sagt: „Zur Fuß komme ich nicht mal bis zur Kreuzung.“ Seine Lebensqualität lässt sich der 52-Jährige davon aber nicht kaputt machen. Neben vier Hunden hält Oliver Schuster seine Leidenschaft Minigolf auf Trab, er ist Gründer und Vorsitzender des BGC Oberhausen.

Die Stadt sieht das komplett anders und hält dagegen. „Das ist ein normaler Fall der Zwangsvollstreckung“, erklärt Martin Berger aus der Pressestelle. „Das Verfahren läuft über einen längeren Zeitraum, passiert also nicht von heute auf morgen.“ Auf Oliver Schusters Einwand, nicht informiert worden zu sein, entgegnet der städtische Pressesprecher: „Das glaube ich ihm nicht.“ Weiter zu dem Fall äußern möchte sich der Stadtbedienstete nicht, ebenso verhält sich der Fachbereich Vollstreckung – aus Datenschutzgründen.

Oliver Schuster hat noch am Montag einen Anwalt eingeschaltet. Der ist inzwischen aktiv und hat Einspruch eingelegt. Doch ob dadurch der Wagen wieder zurückkehrt? Schuster plant jedenfalls vorerst ohne Auto.