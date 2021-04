Oberhausen: Unbekannter blendet Polizisten mit Laserpointer

Oberhausen. Wer im Verkehr per Laserpointer geblendet wird, kann schnell in eine riskante Lage geraten. Solche Angriffe haben sich nun in Osterfeld ereignet.

Eine Streifenwagenbesatzung der Oberhausener Polizei ist im Stadtteil Osterfeld mit einem grünen Laserpointer geblendet worden. Die Polizei sucht jetzt dringend Hinweise.

Zu dem gefährlichen Vorfall ist es am Samstagabend, 10. April, gegen 20.30 Uhr gekommen. Zuvor war in Osterfeld bereits ein Autofahrer geblendet worden, der daraufhin die Polizei alarmierte. Als die Beamten im Bereich Kapellenstraße nach rechts in die Malzstraße fahren wollten, wurden sie laut Polizeibericht ebenfalls per Laserpointer geblendet.

Zu Fuß geflüchtet

Der unbekannte Mann flüchtete nach seiner dreisten und gefährlichen Tat zu Fuß. Eine sofort gestartete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Beschreibung des Täters: circa 20 Jahre, er spricht Deutsch und trug zum Tatzeitpunkt eine Jacke mit weißem Oberteil darunter. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0208 8260 oder per Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.