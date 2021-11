Oberhausen: Unbekannte machen Gullydeckel zum Gefahrenpunkt

Oberhausen. Dank aufmerksamer Zeugen ist nichts Schlimmes passiert. Unbekannte haben einen Gullydeckel an der Königshardter Straße zum Gefahrenpunkt gemacht.

Unbekannte haben auf der Königshardter Straße vorsätzlich eine lebensgefährliche Gefahrenstelle für Radfahrerinnen und Radfahrer geschaffen.

Am frühen Dienstagmorgen, 9. November, haben aufmerksame Bürger diese Gefahrenstelle für Radfahrer auf der Königshardter Straße, Ecke Hohe Straße, der Polizei Oberhausen gemeldet.

Unbekannte hatten dort einen Gullydeckel ausgehoben und verkantet wieder in die Öffnung eingesetzt, so dass der schwere Metallkörper gefährlich hoch, aber fast unsichtbar für Radfahrer, in den Radweg ragte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Metalldeckel wieder ordnungsgemäß einsetzen und so die Gefahrenstelle schnell entschärfen.

Zeugen gesucht

Die Ermittler vom Verkehrskommissariat suchen jetzt Zeugen und fragen, wer Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des oder der Täter geben kann. Die Polizei fragt auch, wer in der Nacht von Montag auf Dienstag (8./9. November) oder am frühen Dienstagmorgen verdächtige Personen oder Aktivitäten im Bereich der Gefahrenstelle – Königshardter Straße, Ecke Hohe Straße – bemerkt hat.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 0208 8260 oder als E-Mail an die Adresse Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

