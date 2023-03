Oberhausen: Ukrainisches Orchester spielt in der Arena

Das ukrainische Militär-Orchester bei einem ihrer Auftritte in Deutschland. Am Sonntag tritt es in Oberhausen auf.

Oberhausen. Sechs Militär-Orchester spielen am Sonntag in Oberhausen klassische und bekannte Stücke. Auch die Ukraine wirkt bei der Musikparade mit.

In ihrem Land herrscht Krieg, dennoch wird das ukrainische Militär-Orchester an diesem Sonntag, 15 Uhr, in der Oberhausener Rudolf-Weber-Arena spielen. Das Orchester aus der Stadt Tschernihiw befindet sich bereits in Deutschland, um bei der Musikparade 2023 mitzuwirken.

Die Tournee gilt als größte ihrer Art in Europa. Sechs Orchester zeigen in 20 Städten einen Mix aus klassischen und modernen Stücken. Selbst Hits von Bon Jovi, Rihanna und Helene Fischer werden gespielt. Der Höhepunkt ist das große Finale, bei dem sich rund 350 Musikerinnen und Musiker zum „Orchester der Nationen“ vereinen.

Tickets sind ab 37,90 Euro erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0441-20 50 920 sowie im Internet auf der Seite www.musikparade.com.

