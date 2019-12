Oberhausen. Mit 75 Jahren geht die beliebte Wirtin Helga Dehorn in den Ruhestand. Die Zukunft des „Uerige“ am Friedensplatz in Oberhausen ist gesichert.

Oberhausen: Uerige-Wirtin Helga Dehorn geht in den Ruhestand

Man kennt sich schon so lange, und doch ist die Verblüffung immer wieder groß. Zuletzt etwa, als sie mal wieder (und wie immer) am 23. November Geburtstag feierte: Da wurde Helga Dehorn 75 Jahre alt. Und jetzt teilte sie mit, dass sie den „Uerige-Treff“ am Friedensplatz zum Jahreswechsel ihrem Sohn Andreas übergibt.

Als wir nach Bildern aus Kindheit und Jugend fragen, macht die Antwort nicht wirklich perplex: „Zum Fotografieren war früher keine Zeit. Wir haben gearbeitet!“ Wenn sie dann erzählt von ihren Anfängen im Leben und im Beruf, kann man’s verstehen. Da blieb keine Zeit für Fotos.

Lehre im elterlichen Betrieb Elspas in Oberhausen

Das Leben geht seinen Weg, und für Helga, damals noch Elspas, gab es wenig Schonung. Im elterlichen Backwarengeschäft Elspas machte sie eine Lehre als Verkäuferin. „Wenn ein Geselle in der Backstube ausfiel, musste ich morgens um drei ran, ansonsten war um halb fünf Tag für mich.“ Schließlich wurde am frühen Morgen das beste Geschäft gemacht: „Je 600 Brötchen an jedem Morgen für die Kantinen der Concordia-Schächte, außerdem ähnliche Zahlen für die Kantinen von Möbel Hemmers und der Glasfabrik an der Duisburger Straße,“ erinnert sie sich. So wird man an Arbeit gewöhnt.

Helga Dehorn am Zapfhahn im Uerigen in Oberhausen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Als sie Heinrich Günter Dehorn kennenlernt, wird sich der spätere „Heiner“ nicht nur gedacht haben, dass die hübsche und stets fröhliche Helga eine prima Ehefrau abgeben würde, sondern auch eine verlässliche Partnerin für all die Unternehmungen, die auf ihn und sie zukämen. Er sollte sich nicht täuschen. Mit der Übernahme der legendären Gaststätte „Haus Wahl“ an der Marktstraße betrat Helga Dehorn im zarten Alter von 41 Jahren Neuland.

Von der Rathausspitze bis zum Bierkutscher

Hier begründete sie ihren Ruf als „Patronin“ mit einer Mischung aus Selbstsicherheit und Herzlichkeit, aus Talent und Cleverness. „Bei uns verkehrten doch alle“, erzählt sie, „von der Rathausspitze bis zum Bierkutscher.“

Die 28 Jahre im „Uerige-Treff“ (der erste außerhalb Düsseldorfs dieser Traditionsbrauerei) sind wie im Flug vergangen, kommt es ihr heute vor, und sie denkt besonders an einen Erfolgsfaktor, der eben auch viel mit ihrer Art zu tun hat: „Wir haben Stammpersonal, auf das wir uns verlassen können“, nennt sie 15 Leute in Anstellung für Küche und Lokal, „sechs davon in Vollzeit.“

Sohn Andreas ist Hotel-und Restaurantfachmann und er tritt in große Fußstapfen. „Ich darf aber mal aushelfen“, ist Mutter Helga sich sicher. Die Gäste haben nichts dagegen.