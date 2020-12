Oberhausen überschreitet erneut wichtige Inzidenzwert-Marke

Die Gesundheitsamtsmitarbeiter des Oberhausener Rathauses müssen wieder eine zunehmende Zahl an Corona-Infektionen melden.

Oberhausen. Wie in anderen Städten steigen die Corona-nfektionszahlen auch in Oberhausen – erneut über eine bedenkliche Inzidenzwert-Marke.

Immer mehr Oberhausener haben sich in den vergangenen Tagen trotz aller bisher verordneten Corona-Schutzmaßnahmen infiziert: Nun muss die Stadt Oberhausen melden, dass offiziell wieder der Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage überschritten worden ist. Aktuell ist dieser Wert von 185,0 am Wochenende auf 205,4 am Montag (14. Dezember 2020) angestiegen.

Nachgewiesenermaßen haben sich derzeit 710 Oberhausener mit Corona angesteckt. Seit Ausbruch der Pandemie haben damit knapp 4000 Oberhausener Einwohner (exakt 3896) Erfahrungen mit dem Corona-Virus sammeln müssen. Von diesen Corona-Infizierten gelten über 3100 als genesen, 163 müssen derzeit noch im Krankenhaus behandelt werden, 59 sind gestorben.

Derzeit sitzen 1329 Oberhausener in angeordneter Quarantäne zu Hause, darunter 341 Schülerinnen und Schüler, knapp 200 Kita-Kinder sowie 68 Pädagogen und Erzieherinnen.

Corona-Hotline der Stadt Oberhausen

Die Corona-Hotline der Stadt ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. Das Corona-Bürgertelefon des Landes ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr unter 0211-9119-1001 erreichbar.