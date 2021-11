In Oberhausen-Holten wurden in der Nähe des Kastells Überreste aus dem 14. und 15. Jahrhundert gefunden. Architekt Andre Stange (vorne links), Bauherr Christian Trimborn, Petra Pospiech von der Unteren Denkmalbehörde, Archäologe Thorsten Rabsilber und der Holtener CDU-Ratsherr Klaus-Dieter Broß stehen an einem ausgegrabenen Ziegelsteinbrunnen.