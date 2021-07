Oberhausen: Trinkwasser-Chlorung wird schrittweise reduziert

Das Oberhausener Trinkwasser wird vom Rheinisch-Westfälischen Wasserwerk (RWW) geliefert – der Süden im Stadtgebiet erhält das Leitungswasser aus der Ruhr. Auf dem Bild zu sehen ist der RWW-Wasserturm an der Mülheimer Straße, dahinter der Gasometer.

Oberhausen/Mülheim/Bottrop. Tag für Tag wollen nun die Wasserwerker das Trinkwasser in Oberhausen etwas weniger chloren – ab dem 4. August soll es dann chlorfrei sein.

Die für Oberhausen und Mülheim zuständigen Rheinisch-Westfälischen Wasserwerke (RWW) chloren aus Sicherheitsgründen derzeit zwar noch das Trinkwasser, doch schrittweise wollen die Wasserprofis in den nächsten Tagen die Chlorung zurückführen.

„In Abstimmung mit den Gesundheitsämtern wird die Chlordosierung im Ruhrwasserwerk Mülheim-Styrum schrittweise reduziert“, schreiben die Wasserwerker aus Mülheim in einer aktuellen Pressemitteilung von Mittwoch. Zahlreiche Kontrollmessungen hätten „eine konstant gute Trinkwasserqualität“ bestätigt.

Das Hochwasser Mitte Juli hatte dazu geführt, dass das Uferfiltrat in der mehrstufigen Trinkwasseraufbereitung von Flusswasser beeinträchtigt wurde. Die Bevölkerung in Teilen Oberhausens, Bottrops und Ratingens sowie in ganz Mülheim sollten das Trinkwasser sicherheitshalber abkochen – bis zum 20. Juli. Danach gab RWW allerdings dem Trinkwasser weiter Chlor zur Desinfektion hinzu. Nun plant das RWW den schrittweisen Ausstieg aus der Chlorung, ab nächster Woche Mittwoch (4. August) wollen die Wasseraufbereiter wieder komplett auf die Chlorung verzichten.

Dr. Anne Heyer, Leiterin Qualität bei RWW: „Wir begleiten die Reduzierung und Rücknahme von Chlor mit einer umfangreichen Messreihe, um die einwandfreie Qualität des Trinkwassers weiter zu überwachen. Es kann allerdings noch einige Zeit dauern, bis kein Chlor mehr in den Leitungen ist – je nach Abnahmemenge und Durchfluss von Trinkwasser.“

Weitere Informationen zum Trinkwasser stehen auf der Webseite des Versorgers unter www.rww.de. Fragen und Antworten zu Chlor: www.rww.de/chlor. Dort heißt es: „Die Chlorung ist ein Standardverfahren nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung zur Desinfektion von Trinkwasser und hat keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Der Genuss von Trinkwasser mit Chlor ist selbst bei einem lebenslangen Konsum unbedenklich.“

