Oberhausen. Vorweihnachtliche Stimmung am dritten Advent in der Oberhausener Lutherkirche – doch plötzlich fasst sich der russische Chorleiter an den Kopf.

Nach Anfall in Weihnachtskonzert: Chorleiter (47) stirbt

Mit 420 älteren Zuhörern in vorweihnachtlicher Stimmung voll besetzt war das 44. Traditions-Chorkonzert des Männergesangsvereins Rheingold in der Lutherkirche im Oberhausener Bismarckviertel – doch die adventlichen Gesangsstunden mit den Gaststars aus Moskau, dem „St. Daniels Chor“, endeten nach Mitteilung des Vereins äußerst traurig.

Mit Orgelmusik und drei Stücken des Männergesangsvereins begann das „Festkonzert zur Weihnachtszeit“, das vor fünf Jahren noch stets in der Luise-Albertz-Halle stattfand, um 16 Uhr in der Lutherkirche wie gewohnt. Dann übernahm der in Deutschland durch viele Tourneen bekannte Moskauer Pianist Vladislav Belikov, zugleich Leiter des „Daniels Chors“, mit seinen drei Sängern.

„Das ist unser Zugpferd, viele unserer Zuhörer lieben die tollen Stimmen“, erzählt MGV-Rheingold-Geschäftsführer Klaus-Dieter Grambau als Organisator und Augenzeuge des Konzerts mit dem anschließend so tragischen Verlauf am Dienstag der Redaktion. Denn nach drei Liedern fasste sich der 47-jährige Belikov plötzlich mehrfach an den Kopf, ließ den Chor nicht mehr singen, sondern erzählte auf Deutsch viele, viele Minuten lang irgendetwas von Boris Jelzin, von Kirchen – „unverständlich für alle anderen“ (Grambau).

Oberhausener Lutherkirche: Plötzlich hämmerte der Chorleiter auf das Klavier ein

Als er darauf hingewiesen wurde, dass die Zuhörer doch Lieder hören wollten, hämmerte er zum Erschrecken aller Beteiligten irgendwie auf das Klavier ein, rannte dann durch die Kirche. Offensichtlich nicht mehr Herr seiner Sinne wurde der Chorleiter nach draußen geführt, ließ sich dort nicht mehr beruhigen. Die Organisatoren riefen Polizei und Krankenwagen, der russische Musiker musste in ein Krankenhaus gebracht werden – und dort verstarb er gegen 20.45 Uhr am Sonntag aus bisher noch völlig unbekannten Gründen.

Info St. Daniel Chor oft hymnisch gefeiert Der St. Daniel Chor tritt mit liturgischen russisch-orthodoxen Liedern bereits seit zwanzig Jahren vor allem in westlichen Kirchen und Kathedralen auf. Nach eigenen Angaben will er seinen Zuhörern den „überaus reichen Traditionsschatz russischer Kunst und Kultur nahebringen“. Der Chor erntete nach seinen Auftritten hymnische Kritiken: „Die Sänger beherrschen offensichtlich jedes musikalische Genre und verschaffen ihrem Publikum beinahe im Minutentakt Gänsehautmomente.“ Der nun verstorbene 47-jährige Chorleiter Vladislav Belikov, der gut Deutsch sprechen konnte, betrachtete seine Musik als Botschaft und schrieb einmal: „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass insbesondere der unerschöpfliche Schatz der Kirchenmusik und das Sich-Befassen mit geistlichen Werten es uns allen erleichtert, mit den Unbilden der Welt und des täglichen Lebens fertig zu werden; vor allem aber muss Gott im Mittelpunkt unseres Alltagslebens stehen und unser Verhalten bestimmen.“

Nur mit Mühe in äußerst gedrückter Stimmung brachte der MGV Rheingold das Konzert am späten Sonntagnachmittag irgendwie mit Weihnachtsliedern zu Ende, die Gastsänger des „Daniels Chors“ verließen nach dem Zusammenbruch ihres Chorleiters verständlicherweise sofort die Bühne. Die Oberhausener Sänger selbst zeigten sich nach ihrem Auftritt geschockt, einige weinten über das Schicksal des bekannten Chorleiters.

In der Oberhausener Lutherkirche fand am Sonntagnachmittag das so tragischer verlaufende Weihnachtskonzert des MGV Rheingold statt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

MGV-Rheingold-Geschäftsführer Klaus-Dieter Grambau bedankt sich am Dienstag, zwei Tage nach dem Konzert, nicht nur schriftlich bei den Malteser-Sanitätern, sondern auch beim Publikum: „Es blieb die ganze Zeit ruhig, die Zuhörer reagierten sehr besonnen und verständig. Bisher weiß von ihnen noch niemand, was wirklich geschehen ist, deshalb will ich sie alle nun über die Medien informieren.“

Todesursache soll geklärt werden

Nach Angaben des Männergesangvereins ist der Bruder von Vladislav Belikov bereits aus Moskau herbeigeeilt, um die Rückführung des Toten in seine Heimat zu veranlassen. Zuvor soll die Todesursache durch eine Obduktion geklärt werden. Grambau will mit dem Vorsitzenden des MGV Rheingold, Wolfgang Aschenbruck, nach Borken fahren, wo der Chor traditionell seit Jahren übernachtet, wenn er in Oberhausen und Umgebung auftritt.

In Borken will die MGV-Leitung den Angehörigen von Belikov kondolieren – und der Familie Hilfe anbieten. Der MGV Rheingold hatte den „St. Daniels Chor“ bereits zum vierten Mal gebucht. „Wir kannten uns gut, Vladislav war ein wirklich lieber und feiner Kerl; er war ein Musiker durch und durch. Das ist ein schwerer Verlust für uns alle“, sagt Grambau.