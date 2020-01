Oberhausen. Zirkus-Magie auf Schlittschuhen: Das Ensemble des „Moscow Circus on Ice“ gastierte in der Stadthalle – eine märchenhafte Show der Extraklasse.

Oberhausen: Top-Zirkus aus Moskau glänzt auf Kunststoff-Eis

Ihren Spezial-Cocktail aus Theater, Zirkus, Tanz, Akrobatik und Magie servieren die 25 Artisten des „Moscow Circus on Ice“ auf Kufen. Mit ihrer neuen Produktion „The Grand Hotel“ machten sie auf ihrer Tournee durch verschiedene deutsche Städte Station in der Stadthalle und bewiesen, dass ihre Schau auf Kunststoff-Eis jüngere und ältere Zuschauer zwei Stunden lang bestens unterhält.

Oberhausen Portier als Publikumsliebling Publikumsliebling ist der Portier, der als liebenswert ungeschickter Charakter daherkommt und dadurch eine Art Clownrolle spielt. Er überzeugt mit trefflicher Mimik und Gestik und mit dem artistischen Geschick, seiner Rolle in jeder Situation, in die er unfreiwillig gerät, treu zu bleiben. Ihm gelingt es außerdem meisterlich, die Zuschauer dazu zu bringen, sich an der Schau zu beteiligen.

Das Publikum taucht ein in den Alltag eines Hotels, dessen Ambiente es in längst vergangene Zeiten entführt, was der Aufführung einen märchenhaften Charakter verleiht. Die Stimme des Hotels empfängt die Zuschauer und stellt ihnen das Hotel-Personal vor: den liebenswerten Portier, das bezaubernde, reizende Zimmermädchen, den Maitre und den Koch, die als Hauptdarsteller der kleinen Liebesgeschichte, die in die Schau eingebunden ist, fungieren werden. Und schon erfolgt die rasante Schlüsselausgabe an die ersten im Hotel eintreffenden Gäste, von denen jeder, wie der Erzähler später feststellen wird, „eine eigene kleine Lebensgeschichte“ sein wird. Eine Lebensgeschichte, die durch artistisches Können erzählt wird.

Mit Hilfe von Reifen verwandelte sich diese Artistin in eine Slinky-Spirale. Foto: Kerstin Bögeholz / FFS

Vorhang auf für die erste Darbietung mit Hula-Hoop-Reifen, bei der der Portier, scheinbar aus Versehen hineingeraten, der Künstlerin assistiert. Es ist unglaublich, wie es der Artistin gelingt, sich zum Höhepunkt der Nummer mit Hilfe der Reifen in eine Slinky-Spirale zu verwandeln. Man vergisst, dass sie Schlittschuhe trägt und ahnt, dass sich die Zirkusnummern der Schau auf hohem Niveau bewegen werden.

Märchenhaftes Ambiente

Das wird gleich beim nächsten Auftritt bestätigt: Wir erleben Stelzenlauf auf Kufen! Vier Grazien, gewandet in orientalisch anmutende und mitschwingende Kostüme, erscheinen dem eingeschlafenen Portier als Traumgestalten und hüllen ihn in ein Schwungtuch ein. Doch der Wechsel von dieser eher weichen und märchenhaften Nummer zur harten Artistik folgt sogleich. Künstler zeigen eine rasante Drehakrobatik und anschließend eine faszinierende Barren-Nummer, bei der das Sportgerät aus zwei Holmen besteht und von den sie tragenden Artisten in ständig in neue Positionen gebracht wird. Die Damen nutzen sie für tollkühne Kunststücke. Hier staunt der Zuschauer darüber, wie hohe Turnkunst mit Schlittschuhen möglich ist.

Doch dann erfolgt etwas, was niemand erwartet: Der Portier streift sich Schoner über die Kufen und begibt sich ins Publikum, um vier Zuschauer auszuwählen, die er auf die Bühne bittet. Drei Herren und ein Mädchen sind die Auserwählten. Sie werden mit Instrumenten ausgestattet, die der Portier nach und nach aus einem Koffer zieht: Kochtopfdeckel, einen großen Rechenschieber, eine Triangel, einen Hut mit Glöckchen. Und tatsächlich, der Vierklang gelingt. Eine Nummer, die für viel Gelächter sorgt, auf der Bühne und im Saal.

Schwebende Eisgestalten... Foto: Kerstin Bögeholz / FFS

Und so gelingt auch das Anliegen der Schau, das Publikum einzubeziehen, in sehr netter und amüsanter Art. Es folgen noch eine Darbietung mit Keulen, eine mit Rhönrädern und eine unglaublich schnelle und faszinierende Springseilnummer, bevor es in die Pause geht.

Mit Happy End

Schlag auf Schlag geht’s auch im zweiten Teil weiter. Witziges, Erstaunliches und Liebenswertes im Wechsel. Und natürlich geht auch die kleine, einbezogene Liebesgeschichte am Ende glücklich aus. Portier und Zimmermädchen heiraten. Als alle Akteure beim großen Finale die Bühne füllen wird klar, dass ihnen eine schöne, abwechslungsreiche Schau auf recht begrenztem Raum gelungen ist. Der Applaus ist verdient.