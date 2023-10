Oberhausen: Top-Konzerte am Wochenende - es gibt noch Karten

Blind Guardian lassen sich in der Turbinenhalle Oberhausen blicken. Am Wochenende (13. bis 15. Oktober) krachen besonders viele Konzerte in den hiesigen Veranstaltungshallen.

Oberhausen. Am Wochenende (13. bis 15. Oktober) stehen Musik-Ikonen auf den Oberhausener Bühnen. Was sonst noch los ist. Und für wen es noch Tickets gibt.

Top 1: Qualitätsblödsinn von J.B.O. in der Turbinenhalle 2

Die Rosa Armee Fraktion nimmt Kurs auf Oberhausen. Mit J.B.O. stehen am Freitag, 13. Oktober, die Vertreter des Qualitätsblödsinns auf der Bühne der Turbinenhalle 2. Das sagen sie zumindest selber über sich. Seit mehr als 30 Jahren hauen Hannes „G. Laber“ Holzmann und seine Mitstreiter schon mit spaßigem Metal, Pop und sonst was in die Saiten. Songs wie „Ich will Lärm“ und „Metal was my first Love“ sind nur Beispiele für fränkische Scherzenslust. Es wird parodiert bis die Schwarte kracht.

Wer nun denkt: Moment mal, am 13. Oktober spielen doch schon „Die Ärzte“ in der Turbinenhalle, liegt durchaus richtig. Die Spaß-Punker musizieren zeitgleich ausverkauft nebenan in der großen Turbinenhalle 1. Die gute Nachricht: Für das J.B.O.-Konzert (Im Lipperfeld 23, Eingang Hallenrückseite) in der Turbinenhalle 2 gibt es noch Tickets. Diese kosten rund 36 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 2: Sterkrader Raben feiern zünftiges Oktoberfest

Oans, zwoa, Gsuffa? Die Sterkrader Raben wechseln die Garderobe, ziehen Dirndl und Lederhosen an und feiern am Samstag, 14. Oktober, im Resonanzwerk ihr eigenes Oktoberfest.

Auch wenn das „Original“ in München schon wieder beendet wird, soll es am Annemarie-Renger-Weg 5 zünftig zur Sache gehen. Neben bayrischen Getränken und Speisen spielt die Stimmungsband Herzschlag auf. Los geht's um 18.45 Uhr. Tickets kosten 19,50 Euro. www.resonanzwerk.de

Top 3: Blind Guardian kommen mit der „God Machine“

Es wackeln die Wände in der Turbinenhalle. Die Metal-Bekanntheiten von Blind Guardian lassen am Sonntag, 15. Oktober, ab 20 Uhr die Instrumente sprechen. Bei ihrer „The God Machine“-Tournee wollen die Krefelder in der ehemaligen Industriehalle im Lipperfeld beweisen, dass sie nicht zum alten Eisen gehören.

Seit den 1980er-Jahren hat sich die Band um Hansi Kürsch stetig weiterentwickelt. Von „Nightfall in Middle-Earth“ (1998) bis „The God Machine“ (2022) landeten ihre Alben hierzulande stets auf einem einstelligen Chart-Platz. Tickets kosten rund 64 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 4: Eine Zeitreise durch Musical, Pop und Schlager

Hossa! Eine launige Zeitreise durch die Musik-Genre unternehmen und dazu noch etwas Gutes tun. Das funktioniert am Freitag, 13. Oktober und Samstag, 14. Oktober, jeweils ab 20 Uhr sowie am Sonntag, 15. Oktober, um 16 Uhr im Theater an der Niebuhrg.

Das Musik-Theater „Schicht im Schacht“ hat sich zuletzt bei den Produktionen „Wer küsst Dich“ und „Ich will ein Baby“ im Gartentheater ausgetobt. Nun erwartet das Publikum an der Niebuhrstraße eine Mischung aus Musical, Pop und Schlager. Das bedeutet Songs aus „Moulin Rouge“, „Die Päpstin“, „Grease“, aber auch von den Spice Girls oder Udo Lindenberg.

Die Erlöse gehen an das stationäre Hospiz St. Vincenz Pallotti in Osterfeld. Momentan gibt es nur noch Tickets für den Freitag. Sie kosten 19 Euro. www.niebuhrg.de

Top 5: Band „Echt Steinbach“ lässt ins neue Album lauschen

Ein neues Album? Das lässt sich doch am besten mit Fans und Freunden begutachten. Die Rock-Gruppe „Echt Steinbach“ feiert am Freitag, 13. Oktober, im Kultur-Restaurant „Gdanska“ das Erscheinen von „Seelenexplosion“ - einer Mischung aus Rock, Pop und elektronischen Elementen.

Die Band aus Mülheim verspricht, in der Kult-Lokalität am Altmarkt das komplette Album zu spielen. Es gibt für Fans noch Restplätze. www.gdanska.de

Top 6: Großtauschtag für Briefmarkenfreunde in Vonderort

Du bist mir vielleicht ne Marke! Die Sammelleidenschaft ist nicht erloschen. Darum startet im Freizeithaus am Revierpark Vonderort am Sonntag, 15. Oktober, auch der nächste Großtauschtag.

Wer über Raritäten fachsimplen möchte oder mit Kennern ins Gespräch kommen möchte, ist zwischen 8 und 14 Uhr an der Bottroper Straße 322 nicht verkehrt. www.revierpark.com

>>> Tickets für Die Ärzte und 50 Cent? Ausverkauft!

Die schlechten Nachrichten zum Schluss: Schon lange gibt es keine Tickets mehr für die drei Konzerte der „Ärzte“ in der Turbinenhalle von Donnerstag, 12. Oktober, bis Samstag, 14. Oktober. Auch der Star-Besuch von Rapper „50 Cent“ am Sonntag, 15. Oktober, in der Arena Oberhausen ist schon ausverkauft.

