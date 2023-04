Oberhausen: The Ash serviert vegane Steaks vom 3D-Drucker

Oberhausen. Das Restaurant The Ash hat neben dem Centro seine Speisekarte erweitert. Darauf stehen vegane Steaks aus dem 3D-Drucker. Wie funktioniert das?

Ein Steak aus dem Drucker? Was nach einem Scherz klingt, ist im bekannten Restaurant The Ash längst gebrutzelte Praxis. Die Steakhaus-Kette neben dem Centro Oberhausen hat vegane Steaks in ihre Karte aufgenommen, die eine Spezialfirma vorher mit Hilfe eines 3D-Druckers hergestellt hat.

Die veganen Steaks des israelischen Unternehmens Redefine Meat erfreuten sich großer Beliebtheit, sagt Benjamin Walter von der The-Ash-Betreibergesellschaft Apeiron. Normale Steaks werden sozusagen auf pflanzlicher Basis nachgebaut. Pflanzliche Fette, Gewürze und Proteine wie Soja und Kichererbsen sind dabei wichtige Bausteine.

The Ash: 3D-Drucker setzt pflanzliches Steak zusammen

Das vegane Steak wird in der Produktion Schicht für Schicht aus den Zutaten zusammengestellt. Das soll beim Fleisch-Ersatz neben dem bekannten Geschmack auch die typische optische Struktur eines Steaks simulieren. Selbst das Kaugefühl und die saftige Konsistenz sollen einem Fleisch-Steak ähneln.

Die 3D-Drucker stehen nicht direkt bei The Ash in Oberhausen, sondern bei Redefine Meat in Israel und deren Dependance in den Niederlanden. Dort werden die veganen Steaks nach der Herstellung eingeschweißt und an das Restaurant geliefert. Walter: „Bei uns landen die veganen Steaks auf dem Grill. Das sorgt für die typischen Röstaromen. Natürlich trennen wir die veganen Steaks vom Fleisch.“

The Ash: Grill sorgt beim Drucker-Steak für Röstaromen

Bislang sei die Nachfrage im Restaurant nach den veganen Flanksteaks gut. „Bei uns treffen sich häufig Gruppen, bei denen meistens auch ein vegan oder vegetarisch essender Gast dabei ist.“ Neben Menschen, die auf Fleisch und tierische Produkte grundsätzlich verzichten, hätten aber auch Kunden die veganen Steaks bestellt, die ihren Fleisch-Konsum nur reduzieren wollten.

Für das vegane Steak-Gericht berechnet The Ash momentan 22,50 Euro. Auch andere Speisen, wie vegane Bolognese oder Salate, stehen im Lokal am Brammenring auf der Speisekarte.

