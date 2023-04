Oberhausen: Tanzspektakel wackelt - Kosten bereiten Sorge

6000 Zuschauende bei Tanz-Wettbewerben in Oberhausen

Am Samstag fand die große Tanz-Gala in der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen statt. Das Teilnehmeralter lag zwischen sechs und 36 Jahren