Überfall Oberhausen: Täter greift 68-jährige Frau mit Messer an

Oberhausen. Mit einem Messer hat ein unbekannter Täter in Oberhausen eine 68-jährige Frau bedroht. Bei einem folgenden Gerangel wurde das Opfer verletzt.

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Mittwoch in Oberhausen eine 68-jährige Frau mit einem Messer angegriffen. Gegen 18 Uhr war die Frau an der Laubstraße im Stadtteil Alsfeld unterwegs, als sich der Unbekannte von hinten näherte.

Die 68-Jährige wollte laut Polizeibericht gerade in den Fußweg zum Reinekering abbiegen, als der Mann sie bedrohte und Geld von ihr verlangte. Es kam zu einem Gerangel, bei dem die Frau zu Boden stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Täter flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Sterkrader Wald.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt mit einem schwarzen, knielangen Anorak, einer schwarzen Hose und mit schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Mund und Nase hatte er mit einem Tuch bedeckt. Hinweise: 0208-8260, poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.