Oberhausen: Supermarkt startet neues Online-Einkaufsangebot

Der Supermarkt Rewe startet in seiner Osterfelder Filiale an der Fahnhorststraße einen neuen Abholservice.

Oberhausen. Im Internet bestellen statt im Laden den Einkaufswagen zu füllen? Ein Supermarkt startet einen neuen Abholservice. So funktioniert das Angebot.

Wer keine Zeit hat, den Einkaufswagen selbst zu befüllen, kann Lebensmittel und Haushaltswaren künftig auch im Internet aussuchen - und danach im Supermarkt abholen. Dieses Angebot bietet in Oberhausen neuerdings auch die Rewe-Filiale an der Fahnhorststraße 101 an. Das teilt die regionale Firmenzentrale von Rewe in Dortmund mit.

Der Supermarkt in Osterfeld-Heide gehört ab sofort zu den Standorten, die den Abholservice anpreisen. Um das Angebot nutzen zu können, müssen Kundinnen und Kunden auf der Internetseite www.rewe.de/shop zunächst die Postleitzahl "46117" eingeben und das Geschäft an der Fahnhorststraße aus einer Filialliste auswählen. Danach lassen sich Produkte wie in einem Online-Shop anklicken. Um einen Abholtermin zu vereinbaren, müssen sich Kunden allerdings auch noch registrieren.

Abholservice Oberhausen: Kein Mindestbestellwert, aber Gebühren

Laut Rewe handelt es sich um mehrere tausend Produkte, die zur Verfügung stehen. Tiefkühlprodukte, Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukte, Trockenwaren und Getränke. Frühestens drei Stunden nach Bestelleingang können die Einkäufe im Markt abgeholt werden. Kunden suchen sich dazu selbst ein Wunschzeitfenster aus. Die Einkäufe werden im Markt verpackt und bis zum Mitnehmen gekühlt.

Kunden können auf speziellen Abhol-Parkplätzen halten und die Einkäufe an separaten Kasse bezahlen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Der Service ist allerdings nicht kostenlos: Es fällt pro Bestellung eine Servicegebühr von zwei Euro an. „Die Zahlungsmethoden sind die gleichen wie im Markt: bar sowie via EC- oder Kreditkarte. Auch Payback-Punkte können gesammelt und Bargeld abgehoben werden“, heißt es bei der Rewe-Zentrale. Die Bestellung ist nach dem gleichen Prinzip per Handy-App möglich.

Abholservice Oberhausen: Mehrere Rewe-Standorte zur Auswahl

Laut Rewe sollen Kunden so erheblich an Zeit sparen. Die Oberhausener Rewe-Standorte an der Danziger Straße 132, Ebertstraße 6 und Königshardter Straße 101-103 bieten den Abholservice ebenfalls an.

Auch in den Lieferservice für Supermarkt-Produkte ist zuletzt Bewegung gekommen: Aldi Süd hatte angekündigt, einen Lieferservice für Lebensmittel zu testen - unter anderem in Oberhausen. Und Lieferdienst-Vorreiter Picnic baut sein Liefergebiet seit 2021 in der Stadt massiv aus.

