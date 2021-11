Oberhausen: Stromversorger EVO lädt zum Weihnachtssingen ein

Oberhausen. Weihnachtsmarkt und festliche Klänge im geschmückten Stadion Niederrhein: Die Energieversorgung Oberhausen lädt zum Weihnachtssingen ein.

Die Energieversorgung Oberhausen AG (EVO) lädt alle Singfreudigen am 5. Dezember (zweiter Advent) wieder zu ihrem traditionellen Weihnachtssingen ein. Als besonderes Highlight zum Abschluss des Jubiläumsjahres – 120 Jahre Stromversorgung in Oberhausen und 50 Jahre EVO – findet das Weihnachtssingen in diesem Jahr im festlich geschmückten Stadion Niederrhein statt.

Im Vorfeld des gemeinsamen Singens gibt es auf der Laufbahn im Stadion außerdem einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Selbstverständlich werden auch in diesem Jahr alle großen und kleinen Sängerinnen und Sänger wieder von echten Profis auf der Bühne unterstützt. Das Eintrittsgeld in Höhe von 2 Euro spendet die EVO im Anschluss dem Ambulanten Kinderhospiz Möwennest.

Plätzchenbacken mit Rasmus am 14. und 16. Dezember

Für Kinder unter zehn Jahren ist der Eintritt kostenlos. Alle Kundinnen und Kunden erhalten gegen Vorlage ihrer EVO-Card vor Ort außerdem zwei Wertmarken für den Budenzauber. Einlass ins Stadion Niederrhein ist um 16 Uhr, zeitgleich wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Das gemeinsame Singen beginnt um 18 Uhr. Tickets gibt es unter rheinruhrticket.de/evo-weihnachtssingen-im-stadion-niederrhein.htm. Das Weihnachtssingen wird selbstverständlich als Outdoor-Veranstaltung und unter den am Tag gültigen Corona-Regeln durchgeführt.

Für Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren gibt es am 14. und 16. Dezember (15.30 bis 18 Uhr) noch mehr Weihnachtszauber zu erleben: 15 Kinder lädt die EVO an beiden Tagen in ihre Kantine zum Weihnachtsbacken ein. Das Drachen-Maskottchen Rasmus wird sich zu diesem Anlass höchstpersönlich als Bäckergehilfe versuchen. Alle Kundinnen und Kunden können ihre Kinder noch bis zum 6. Dezember, 12 Uhr, unter events@evo-energie.de oder per Post an EVO, Danziger Str. 31, 46045 Oberhausen anmelden.

