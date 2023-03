Oberhausen: Strafe überrascht betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Mit so einem Modell war ein 24-Jähriger nachts in Oberhausen unterwegs. Die Fahrt endete mit einer bösen Überraschung.

Oberhausen. Ein 24-jähriger junger Mann fällt Polizisten nachts auf, weil er einen „Beinahe-Crash“ mit seinem Scooter hat. Am Bezahlschalter endet die Fahrt.

Böse Überraschung für einen E-Scooter-Fahrer in Oberhausen: Ein 24-Jähriger fuhr in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Leih-Scooter in einen Drive-in eines Schnellrestaurants. Weil die Polizei ihn schon vorher beobachtet hatte, gab es „anstatt Burger, Pommes und Cola“ eine Verkehrskontrolle. Der Atemalkoholtest fiel positiv aus, der Mann musste zu seiner Verblüffung seinen Führerschein abgeben. Er hatte nach Angaben der Polizei nicht gewusst, dass auf E-Scootern dieselben Promillegrenzen wie fürs Autofahren gelten.

Der Mann war der Polizei schon vor dem Drive-in aufgefallen, weil er auf der Mülheimer Straße einen „Beinahe-Crash“ hatte. Im letzten Moment konnte sich der 24-Jährige noch abfangen, sonst wäre er wohl mit voller Wucht gestürzt. Die Beamten folgten ihm, sie vermuteten, dass er betrunken ist. Auf Anhaltezeichen der Polizisten habe der 24-Jährige auch nicht reagiert. In Schlangenlinien fuhr er auch noch aus verkehrter Richtung in den Drive-in eines Schnellrestaurants und hielt am Bezahlschalter.

Die Beamten nahmen ihn mit auf die Wache in Alt-Oberhausen. Dort nahmen sie eine Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und dem jungen Mann das Fahren von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt.

