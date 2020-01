Fleißige Sternsinger in St. Clemens – in diesem Jahr fiel das Sammelergebnis besonders positiv aus.

Oberhausen. Tolle Bilanz der Sternsinger St. Clemens: Die Mädchen und Jungen sammelten bei der jüngsten Aktion in Sterkrade über 14.000 Euro.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: Sternsinger St. Clemens sammeln über 14.000 Euro

Eine erfolgreiche Bilanz ziehen die fleißigen Sternsingerinnen und Sternsinger von St. Clemens in Sterkrade: In diesem Jahr konnten die Kinder über 14.000 Euro sammeln und freuen sich, mit diesem Engagement Mädchen und Jungen an anderer Stelle auf der Welt zu helfen und ihnen damit Hoffnung für eine bessere Zukunft geben zu können.

Das berichtet Martina Duckscheidt aus dem Gemeindeteam, die zugleich auf die vielen positiven Begleiterscheinungen der Aktion hinweist: Bereits seit vielen Jahren besuchen die Sternsingerinnen und Sternsinger zu Beginn des Jahres alle katholischen Haushalte, um den Segen fürs neue Jahr zu bringen: „Christus mansionem benedicat“, also „Christus segne dieses Haus“ – das schreiben die Könige jeweils in traditioneller Kurzform an die Häuser und Hauseingänge.

Martina Duckscheidt unterstreicht: „In den letzten Jahren haben wir immer mehr festgestellt, wie wichtig der Besuch der Sternsinger für die Mitchristen ist, die vielfach schon sehnlichst auf diese Visite warten.“ Auch wenn es weniger Kirchenbesucher gebe, könne man an dieser Aktion feststellen, wie wichtig der Glaube seit und wie er mit dieser Aktion lebendig gehalten werde.

„Frieden! – im Libanon und weltweit!“

Neben den Segenswünschen sammeln die Kinder und Jugendlichen stets für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Geld für Kinder und Jugendliche ein, denen es nicht so gut geht. In 2020 geht es um „Frieden! – im Libanon und weltweit!“ Mit Hilfe der gesammelten Spenden setzen sich das Kindermissionswerk und seine Projektpartner dafür ein, dass die Menschen und insbesondere die Kinder im Libanon langfristig friedlich miteinander leben, lernen und arbeiten können.

Gleichzeitig wird mit dieser Aktion in der Gemeinde St. Clemens der Spaß an der Gemeinschaft vermittelt, wobei die KjG St. Clemens (Katholische Junge Gemeinde) maßgeblich an der Organisation beteiligt ist.

Für alle Interessenten, die im Verlauf der jüngsten Sammelaktion daheim nicht angetroffen wurden, besteht die Möglichkeit, eine Spende im Gemeindebüro St. Clemens (Glockenturm, Großer Markt 3) oder jeweils nach den Gottesdiensten in der Sakristei abzugeben und die Segenszettel dort zu bekommen.