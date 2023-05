Oberhausen-Sterkrade trifft sich zur Feierabend-Party

Die Sterkrader Spätschicht findet am Donnerstag, 11. Mai 2023, auf dem Großen Markt in Oberhausen-Sterkrade statt. Die Zauberclowns „Oli und Felinchen“ sind auch wieder dabei (hier auf einem Foto aus dem April 2023).

Oberhausen. Die Spätschicht in Oberhausen-Sterkrade geht in die nächste Runde. Am 11. Mai 2023 lockt wieder ein buntes Programm auf den Großen Markt.

Der Schichtplan für die Sterkrader Spätschicht steht und so heißt es am Donnerstag, 11. Mai 2023, auf dem Großen Markt neben der Propsteikirche St. Clemens in Oberhausen-Sterkrade wieder: Sterkrade trifft sich zur Feierabend-Party.

Mit dabei ist DJ Stefan Schroer mit Musik für jede Generation. Das verspricht zumindest die Sterkrader Interessengemeinschaft als Veranstalter. In der Pressemitteilung dazu heißt es: „Es kann, darf und soll getanzt werden.“

Programm gibt es aber auch für die kleinen Gäste: Die Clowns „Oli & Felinchen“ sind für sie von 16 bis 18 Uhr im Einsatz. Toben erwünscht heißt es außerdem auf der „St. Bernardus Hüpf-Kapelle“. Auch die Speisekarte kann sich sehen lassen: Zur Maibowle werden Bayrischer Krustenbraten, Backfisch, Kibbeling, Reibekuchen, Spargel und süße Leckereien serviert.

