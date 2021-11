Oberhausen: Sterkrade lädt erstmals zum Winterzauber ein

Der Sterkrader Winterzauber findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Sogar ein Karussell wird aufgebaut.

Anfang Dezember wird es weihnachtlich in Oberhausen. Von Donnerstag, 2. Dezember, bis bis Samstag, 11. Dezember, veranstaltet die Sterkrader Interessengemeinschaft (STIG) erstmals den Sterkrader Winterzauber auf dem Kleinen Markt.

Oberhausener Schausteller öffnen dort ihre Stände und auch ein Kinderkarussell wird seine Kreise ziehen. Der Winterzauber bietet den Rahmen für das bereits angekündigte Adventswochenende am 4. und 5. Dezember. Der Buden öffnen während der Öffnungszeiten des Einzelhandels in Sterkrade: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 16 Uhr. Am Sonntag, 5. Dezember, öffnen die Verkaufsbuden von 13 bis 18 Uhr.

Die Organisatoren suchen noch für drei Buden gemeinnützige Organisationen, die gerne Weihnachtliches anbieten möchten. Die Vergabe der Verkaufsbuden erfolgt durch Nicole Scheffler. Interessenten melden sich bitte per Email an scheffler@stig-sterkrade.de.

