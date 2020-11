Oberhausen-Sterkrade: Küchenbrand mit drei Verletzten

In Oberhausen-Sterkrade kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand. Drei Personen waren betroffen und konnten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Eine zunächst vermisste Frau musste reanimiert werden.

Oberhausen. In einem Wohnhaus in Oberhausen-Sterkrade hat es in der Nacht auf Donnerstag gebrannt. Eine zunächst vermisste Frau musste reanimiert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Rheinhausen wurde in der Nacht auf Donnerstag gegen 2:15 Uhr wegen eines Brandes in einem Wohnhaus in der Kolpingstraße im Ortsteil Oberhausen -Sterkrade gerufen. In einer Küche im Obergeschoss war ein Vollbrand ausgebrochen. Drei Menschen waren unmittelbar betroffen.

Von zwei Personen im Obergeschoss befand sich eine auf einem Balkon. Sie wurde von Feuerwehrkräften über eine Steckleiter nach unten gebracht und dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Eine zweite Person wurde anfangs noch vermisst, konnte dann aber ebenfalls in der Wohnung aufgefunden werden. Nach der Übergabe an den Rettungsdienst musste die Frau reanimiert werden . Zur Betreuung von Angehörigen wurde eine Notfallseelsorgerin zur Einsatzstelle gerufen.

Eine Bewohnerin konnte sich selbst retten

Eine Bewohnerin des Erdgeschosses konnte selbstständig das Haus verlassen. Die insgesamt drei Personen aus dem Wohnhaus wurden durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser transportiert . Über den aktuellen Zustand der reanimationspflichtigen Person liegen der Feuerwehr keine weiteren Erkenntnisse vor.

Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehre mit sieben Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen, zwei Notarztwagen sowie weiteren Kräften der Notfallhilfe vor Ort. Die Polizei war mit drei Streifenwagen und sechs Beamten im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die betroffene Wohnung versiegelt und übernimmt die weitere Ermittlung zur Brandursache . Gegen 4 Uhr konnten die Kräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen.