Oberhausen startet Stadtradeln: Anmeldung noch möglich

Oberhausen. Mobilitätsdezernent Thomas Palotz hat den offiziellen Startschuss für die Aktion gegeben. Im vergangenen Jahr kamen 200.000 Kilometer zusammen.

Auf dem Rad sind die Oberhausener Kilometerfresser: Mehr als 200.000 Kilometer strampelten die Bürgerinnen und Bürger beim vergangenen Stadtradeln zusammen. Am Freitag (5.5.) gab der Mobilitätsdezernent Thomas Palotz den offiziellen Startschuss für die diesjährige Aktion. Anmeldungen sind auf der Homepage stadtradeln.de/oberhausen noch bis zum Ende der Aktion am 25. Mai möglich.

In den folgenden 21 Tagen sind Oberhausenerinnen und Oberhausener dazu aufgerufen, für ihr Team oder ihre Kommune Kilometer zu sammeln. Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können sie die geradelten Strecken via GPS tracken. Mitmachen können alle, die in Oberhausen wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Oberhausener Verein angehören. Als zusätzliche Motivation locken Preise wie ein Gutschein für den Aquapark Oberhausen.

>>>Auch interessant:Centro Oberhausen: Bottroper ist einmillionster Radfahrer

In den drei Wochen bietet die Stadt Aktionen rund ums Rad an. „Wir haben in diesem Jahr ein besonders breites Programm zusammenstellen können“, sagt Palotz. „In den kommenden Wochen können Sie ihr Fahrrad reparieren lassen, bei spannenden Touren mitfahren und sich rund um das Fahrradfahren informieren.“ Weitere Aktionen können gerne noch in das Programm aufgenommen werden. Entsprechende Wünsche und Hinweise nimmt Inga Wolf, Nahmobilitätsmanagerin der Stadt Oberhausen per E-Mail an stadtradeln@oberhausen.de entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen