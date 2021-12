Oberhausen: Stadtverwaltung zwischen den Feiertagen geöffnet

Zwischen den Feiertagen ist die Stadtverwaltung für die Bürger in Oberhausen erreichbar.

Oberhausen. Keine Betriebsferien bei der Stadtverwaltung Oberhausen: Alle Dienstgebäude sind für Besucher geöffnet. Es gilt die 3G-Regel.

Die Stadtverwaltung in Oberhausen bleibt zum Jahreswechsel 2021/2022 für den Publikumsverkehr geöffnet. Von Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, ist die Verwaltung zu den normalen Öffnungszeiten zu erreichen. Das teilt das Rathaus aktuell mit. Das ist neu: In den letzten Jahren war die Stadtverwaltung in dieser Zeit bis auf eingerichtete Notdienste geschlossen.

Für alle Anliegen brauchen Bürgerinnen und Bürger einen Termin, der über das Serviceportal der Stadt Oberhausen unter tevis.krzn.de/tevisweb360/ oder über die Hotline 0208-8253232 vereinbart werden kann. Außerdem gilt in allen Dienstgebäuden seit dem 13. Dezember die 3G-Regel. Zutritt erhalten demnach nur Personen, die als geimpft, genesen oder getestet gelten. Der passende Nachweis und ein Ausweisdokument müssen beim Betreten vorgezeigt werden.

Selbsttests werden für einen Besuch der Stadtverwaltung nicht akzeptiert

Das Rathaus weist darauf hin, dass Selbsttests nicht akzeptiert werden. Auch wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, muss ebenfalls ein negatives Testergebnis vorlegen. Bei Schülern ab 16 Jahren wird der Testnachweis durch eine Bescheinigung der Schule ersetzt. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als Schülerinnen und Schüler und benötigen weder einen Testnachweis noch eine Schulbescheinigung.

Die Einhaltung der 3G-Regel wird durch Sicherheitspersonal an den Haupteingängen der Dienstgebäude geprüft. Dazu gehören das Technische Rathaus Sterkrade, Rathaus Oberhausen, Rathaus Osterfeld, Concordiahaus, Sozialrathaus, Zulassungsstelle, Gesundheitsamt, Essener Straße 55 und das Bert-Brecht-Haus (dort gilt die 2G-Regel).

