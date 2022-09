Oberhausen: Stadt ruft zur Teilnahme am Radklima-Test auf

Ein Radfahrer am Kreisverkehr an der Concordiastraße / Hansastraße Abzweig Richtung Unterführung in Oberhausen (Symbolbild aus dem Jahr 2020). Der ADFC bittet alle Radler, an der neuen Fahrradklima-Befragung teilzunehmen.

Oberhausen. Der ADFC ermittelt in einem Test wieder die Schwachstellen für Radler in den Städten. Auch Oberhausenerinnen und Oberhausener sollen mitmachen.

Ab sofort können Radfahrerinnen und Radfahrer das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Der ADFC will mit seinem Test, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung in den einzelnen Städten ermitteln. Auch die Stadt Oberhausen ruft ihre Bürgerinnen und Bürger auf, möglichst zahlreich an dieser Abstimmung teilzunehmen.

„Um mögliche Maßnahmen anzustoßen, wird die Rückmeldung der Oberhausenerinnen und Oberhausener benötigt, denn sie wissen am besten, was sie brauchen, um im Alltag mehr mit dem Rad unterwegs sein zu können“, betont Stadtsprecher Uwe Spee. „Wir bitten daher, sich ein paar Minuten für die Befragung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen.“

So fiel der Zufriedenheits-Index der Radfahrenden 2020 aus

Knapp 230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer hatten bereits 2020 die Fahrradfreundlichkeit in über 1000 Städten und Gemeinden bewertet. Oberhausen erhielt damals die Schulnote 4,0 und erreichte Platz 12 von 26 Kommunen in der Größenordnung zwischen 200.000 bis 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Der ADFC-Fahrradklima-Test fragt in 27 Fragen die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Ergänzend geht es in fünf Zusatzfragen darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Geschäfte oder Arbeit mit dem Rad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind und wie es um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen bestellt ist.

Der ADFC-Test findet zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Abgestimmt werden kann bis zum 30. November 2022. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 vorgestellt.

