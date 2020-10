Oberhausen. Überraschende Wende im Streit um einen Lebensmittel-Discounter an der Kirchhellener Straße. Die Stadt Oberhausen durfte Bebauungsplan reparieren.

Investor Kai Brandenburg hat überraschend im Streit mit der Stadt eine Niederlage vor Gericht erlitten. Das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) hat seinen Antrag zurückgewiesen, den Bebauungsplan Nr. 716 Kirchhellener Straße aufzuheben. Damit ist seine Absicht gescheitert, dort einen Lebensmittel-Discounter anzusiedeln. Aber das Urteil ist noch nicht in Kraft.

Seit Jahren mit der Stadt im Clinch

Seit vielen Jahren liegt er mit der Stadt über die Frage im Clinch, ob auf Grundstücken, die ihm ganz oder teilweise gehören, Einzelhandel erlaubt wird. An der Fahnhorststraße in Osterfeld hat die Stadt ihm das lange verwehrt, bis das OVG ihm grünes Licht dafür gab. Seitdem gibt es dort den Rewe. Die Stadt musste ihn für jahrelang entgangene Mieteinnahmen von Rewe entschädigen.

Ganz danach sah es noch im Mai auch an der Kirchhellener Straße aus, direkt oberhalb der A 2. Brandenburg hat einen Discounter an der Hand, der gegenüber der dortigen Tankstelle eröffnen will. Aber der Bebauungsplan Nr. 716 von 2018 schließt genau das aus. Begründung: Es gelte, die beiden nächstgelegenen Nahversorgungszentren Königshardt und Klosterhardt davor zu schützen. Deshalb wollte er den Plan zu Fall bringen.

Locator Kirchhellener Straße Nahversorgung 2sp x 160 mm Oberhausen / Kleinwächter Foto: Gerd Bertelmann / funkegrafik nrw

Stadt muss Nahversorgungszentren schützen

Zum Schutz solcher Nahversorgungszentren ist die Stadt verpflichtet. Ein vom Rat 2008 beschlossenes Einzelhandelskonzept dient ihr als Leitfaden. Aber das OVG kam im Mai zu der Einschätzung, dass die Stadt im Fall Kirchhellener Straße übers Ziel hinausgeschossen sei. Es kündigte an, der Klage stattzugeben.

Hauptgrund war, dass dort, um ein Beispiel zu nennen, nicht mal ein Fachmarkt für die Ausstattung von Badezimmern nebenbei auch Putzmittel für Fliesen, Spiegel und Armaturen anbieten dürfte. Denn der Bebauungsplan untersagt dort jedes Angebot an Wasch- und Putzmitteln. Laut Einzelhandelskonzept sind diese Waren den Nahversorgungszentren vorbehalten.

Reparaturklausel im Baugesetzbuch

Im Rathaus besann man sich daraufhin auf eine Reparaturklausel im Baugesetzbuch. Schon im Juni änderte der Stadtrat den Bebauungsplan rückwirkend ab. Aus „Sortiment“ wurde dabei „Kernsortiment“. Das genügte den Richtern in Münster jetzt, denn damit dürften im Bäder-Fachmarkt doch Putzmittel angeboten werden, solange sie nur nicht das Kernsortiment sind. Das OVG zog seine Bedenken zurück und lehnte die Klage ab.

Kai Brandenburg erklärte auf Nachfrage, er brauche Bedenkzeit. Er könnte Beschwerde einlegen, weil das OVG keine Anrufung des nächsthöheren Gerichts gegen sein Urteil erlaubt hat. Das wäre das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.