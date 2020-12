Oberhausen: Stadt meldet zwei weitere Corona-Todesfälle

Oberhausen. Der Oberhausener Krisenstab meldet zwei weitere Corona-Todesfälle. Damit hat die Pandemie bisher 49 Menschen in der Stadt das Leben gekostet.

In ihrem aktuellen Bericht vom Mittwoch, 9. Dezember (Stand 10 Uhr), gibt die Stadt Oberhausen zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona an. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 81 und 84 Jahren. Demnach zählt die Stadt nun 49 Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr dieses Jahres an oder mit Covid-19 verstorben sind.

Laut städtischer Statistik sind aktuell 559 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, am Vortag waren es 571 Personen. Von der Krankheit wieder genesen sind insgesamt 2879 Bürger und Bürgerinnen, 3487 Corona-Fälle sind seit Beginn der Testungen bestätigt.

Inzidenzwert in Oberhausen leicht gesunken

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, ist wieder leicht gesunken, der Wert liegt aktuell bei 170,8, am Dienstag (8. Dezember) lag der Wert bei 184,6. Derzeit dürfen 1165 Menschen ihr Zuhause nicht verlassen, weil das Gesundheitsamt für sie Quarantäne angeordnet hat, am Vortag waren es 1107 Personen.

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter.<<<

Die Zahl der Covid-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist nach wie vor hoch: 136 erkrankte Menschen sind in Kliniken untergebracht (am Vortag 137), 15 Patienten müssen intensiv-medizinisch behandelt werden, zehn von ihnen werden beatmet (am Vortag waren es sechs Menschen).

Corona-Fälle an Oberhausener Schulen und Kitas

Die Stadt meldet außerdem weitere Coronavirus-Fälle an Schulen (ab 8. Dezember): Heinrich-Böll-Gesamtschule: zwei Schüler/innen infiziert, 23 Schüler und Schülerinnen sind deshalb bis zum 16. Dezember in Quarantäne; Hirschkampschule: ein Schüler infiziert, 28 Schülerinnen und Schüler und fünf Pädagogische Fachkräfte sind deshalb bis zum 16. Dezember in Quarantäne.

Weitere Fälle gibt es auch an folgenden Kitas: KTE St. Katharina: eine pädagogische Fachkraft infiziert, 21 Kinder und zwei Betreuer sind bis zum 14. Dezember in Quarantäne. Aktuell befinden sich damit nach Angaben der Stadt 230 Schülerinnen und Schüler sowie neun Pädagogische Fachkräfte in Quarantäne, im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind es 133 Kinder sowie 18 Pädagogische Fachkräfte.