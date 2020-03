Oberhausen: Stadt meldet sieben neue Corona-Quarantänefälle

So wird ein Abstrich für den Test auf Covid-19 genommen (Symbolbild).

Oberhausen. Am Freitag hat die Stadt sieben neue Quarantänefälle wegen einer möglichen Coronavirus-Infektion gemeldet; eine bestätigte gibt es bisher nicht.

Das Gesundheitsamt Oberhausen hat am Freitagnachmittag (6. März 2020) bei sieben weiteren Menschen häusliche Quarantäne angeordnet. Erstmals handelt es sich bei zwei Betroffenen um echte Verdachtsfälle, die auch Krankheitssymptome aufweisen. Ob sich die Oberhausener tatsächlich mit dem neuen Coronavirus angesteckt haben, müssen die Tests zeigen.

Unter den Quarantänefällen befindet sich nach Angaben der Stadt ein Mann, der Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Kollegin außerhalb Oberhausens hatte. Vorsorglich wurden auch seine Frau und seine zwei Kinder unter Quarantäne gestellt. Der Familie gehe es gut, sie würden keine Infektionssymptome aufweisen, hieß es. Weil hier zwei Schulkinder betroffen sind, stehen Schulaufsicht, Schuldezernat, Schulleitung und Gesundheitsamt in engem Austausch. Nach gründlicher Abwägung sind - Stand Freitagabend (6. März) - keine Klassen- oder Schulschließungen erforderlich, gibt das Rathaus an.

Betroffene führen Tagebuch und messen Fieber

Weiter wurde eine Frau, die ebenfalls Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatte, unter häusliche Quarantäne gestellt. Auch sie zeige keine Krankheitssymptome, ihr gehe es gut. Das Gesundheitsamt Oberhausen steht mit den Betroffenen zweimal täglich in Kontakt: „Sie führen Tagebuch, messen Fieber und werden entsprechend betreut.“

Im Risikogebiet unterwegs

Bei den zwei echten Verdachtsfälle mit sichtbaren Symptomen, bei denen eine Corona-Infektion aber nicht bestätigt ist, handelt es sich um eine Frau, die aus dem Corona-Teilrisikogebiet Südtirol zurückgekommen ist. Sie wurde nach Mitteilung der Stadt „aufgrund leichter Symptome und dem Aufenthalt in einem seit Freitag zu den Risikogebieten gehörenden Ort getestet und steht daher vorerst unter Quarantäne“. Außerdem wurde ein Mann getestet, „der typische Symptome aufwies und zudem Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatte“. Beide stünden unter Quarantäne und würden entsprechend versorgt und betreut. Das Ergebnis der Tests erwartet das Gesundheitsamt im Laufe des Wochenendes.

In Oberhausen sind damit (Stand: Freitagabend, 6. März 2020) insgesamt zehn Personen vorsorglich in Quarantäne. Es gibt bisher keine bestätigte Coronainfektion in Oberhausen.