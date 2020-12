Oberhausen: Stadt meldet sechs weitere Corona-Todesfälle

Sechs weitere Corona-Patienten sind in Oberhausen an oder mit dem Virus verstorben. Im Bild: Pflegekräfte behandeln einen Patienten mit Corona-Infektion auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Essen.

Oberhausen. Die Zahl der Corona-Todesfälle steigt auf 57. 15 Menschen werden in Oberhausen intensiv-medizinisch behandelt, zehn von ihnen werden beatmet.

Sechs weitere Menschen sind nach einer aktuellen Meldung des Krisenstabs von Freitag (11. Dezember) im Zusammenhang mit Corona verstorben. Dabei handelt es sich um vier Männer im Alter von 65, 72, 73 und 80 Jahren sowie um zwei Frauen im Alter von 80 und 86 Jahren. Damit hat Oberhausen seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 57 Verstobene zu beklagen.

Die Statistik listet für Oberhausen 621 Personen auf, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind. Am Vortag waren es Die 545. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle liegt derzeit bei 3664. Das sind 167 mehr als am Vortag. Inzwischen wieder genesen sind 2986 Personen. Derzeit befinden sich 1363 Oberhausener in Quarantäne (Vortag: 1273). Die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt aktuell bei 163,7. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 153. Aktuell befinden sich 144 (150) Covid-Patienten in Krankenhäusern, davon werden 15 (16) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 10 (9) von ihnen werden beatmet.

Corona-Fälle an Oberhausener Schulen und Kitas

Die Stadt meldet außerdem weitere Coronavirus-Fälle an Schulen (ab 10. Dezember): Hans-Böckler-Berufskolleg: ein/e Schüler/Schülerin infiziert, 7 Schüler/Schülerinnen bis 20. Dezember in Quarantäne; Hans-Böckler-Berufskolleg: ein/e Schüler/Schülerin infiziert, sechs Schüler/Schülerinnen bis 22. Dezember in Quarantäne; Kastellschule: eine pädagogische Fachkraft infiziert, 14 Schüler/Schülerinnen und eine pädagogische Fachkraft bis 21. Dezember in Quarantäne; Brüder-Grimm-Schule: eine pädagogische Fachkraft infiziert, eine pädagogische Fachkraft bis 17. Dezember in Quarantäne; Schule am Froschenteich: ein/e Schüler/Schülerin infiziert, 27 Schüler/Schülerinnen und drei pädagogische Fachkräfte bis 14. Dezember in Quarantäne; Bertha-von-Suttner-Gymnasium: ein/e Schüler/Schülerin infiziert, zwölf Schüler/Schülerinnen bis 21. Dezember in Quarantäne

Weitere Fälle gibt es in folgenden Kitas (ab 10. Dezember): Kita Holten: ein Kind infiziert, 13 Kinder und sechs pädagogische Fachkräfte bis 16. Dezember in Quarantäne; Kindertageseinrichtung Schatzkiste: eine pädagogische Fachkraft infiziert, eine pädagogische Fachkraft bis 17. Dezember in Quarantäne; Villa Kunterbunt II: eine pädagogische Fachkraft infiziert, 18 Kinder und eine pädagogische Fachkraft bis 20. Dezember in Quarantäne. Insgesamt befinden sich aktuell nach Angaben der Stadt 352 Schülerinnen und Schüler sowie 13 pädagogische Fachkräfte in Quarantäne, im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind es 153 Kinder sowie 33 pädagogische Fachkräfte.

