Oberhausen: Sprayer verschandeln Naturschutzgebiet

Oberhausen. In einem Naturschutzgebiet in Oberhausen haben unbekannte Täter wichtige Hinweisschilder mit Graffiti besprüht. Die Stadt sucht dringend Zeugen.

Das Reinersbachtal zwischen den Oberhausener Stadtteilen Alsfeld, Tackenberg und Sterkrade soll den Menschen Erholung und Ruhe bieten. Doch nicht alle scheint das zu interessieren: Wie die Stadt Oberhausen am Dienstag mitteilte, haben unbekannte Täter elf Hinweisschilder mit Graffiti besprüht. Die Schilder sind hin, der Schaden beträgt 1500 Euro. Die Stadtverwaltung hat Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Die Schilder wurden mithilfe von Fördermitteln angeschafft, sie sollen über das Landschaftsgebiet informieren und Besucherinnen und Besucher lenken. Das ist in diesem Fall besonders wichtig, denn im Unteren Reinersbachtal wurden Trampelpfade angelegt, um die Natur zu schonen.

Nach Vandalismus: Stadt Oberhausen sucht Zeugen

Auch das Schild am Eingang des Naturschutzgebietes wurde besprüht. Foto: Stadt Oberhausen

Die Vandalismusschäden an den Hinweisschildern fielen Mitarbeitenden der Unteren Naturschutzbehörde auf. Besprüht wurden zehn Schilder, die die Besucher durch das Reinersbachtal lenken, sowie die Schutzgebietsbeschilderung am Eingang des Naturschutzgebietges. Alle Schilder müssen nun ausgetauscht werden, so die Stadtverwaltung.

Die Stadt bittet mögliche Zeugen, die Verdächtiges im Reinersbachtal beobachtet haben, sich bei der Polizei (0208 8260) oder bei der Fachverwaltung zu melden – per E-Mail an naturschutzbehoerde@oberhausen.de oder per Telefon unter 0208 8253601.

