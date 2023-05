Oberhausen sperrt Jobcenter-Straße am Altmarkt komplett ab

Die Gutenbergstraße vor dem Jobcenter am Altmarkt in der Oberhausener Innenstadt wird ab Donnerstag für sechs Monate für den Autoverkehr gesperrt.

Oberhausen. Verkehrsversuch: Für sechs Monate beobachtet Oberhausen, ob die Sperrung einer wichtigen City-Straße die Aufenthaltsqualität erhöht.

In einem sechsmonatigen Verkehrsversuch sperrt die Stadt Oberhausen die Gutenbergstraße ab Donnerstag (11. Mai) am Altmarkt in der Innenstadt ab: Sie kann nicht mehr vor dem Jobcenter von Autos oder Motorrädern befahren werden.

Der Verkehrsversuch war von der Politik in der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen beschlossen worden. Die abgesperrte Fläche auf der Gutenbergstraße soll den Bürgern als Aufenthaltsfläche präsentiert werden, die immer wieder mal bespielt wird. Bänke und Geräte sollen zum Verweilen und Spielen einladen. Zudem sollen nach Angaben der Stadt schöne Pflanzen den Platz nicht nur aufhübschen, sondern auch dazu dienen, die Folgen des Klimawandels abzumildern. Denn die stark gepflasterte Innenstadt läuft Gefahr, sich in heißen Sommer so unerträglich aufzuheizen, dass sich dort weder Mensch noch Tier im Freien aufhalten mag.

Der Verkehrsversuch ist Bestandteil des umfangreichen Nahmobilitätskonzeptes für Alt-Oberhausen: Damit soll die Aufenthaltsqualität insbesondere für Fußgänger und Radfahrer in der Innenstadt gestärkt werden. Dabei hatten die Kasseler Stadtplaner, die dieses 140-seitige Konzept maßgeblich entwickelt haben, die Vision einer „Autofreien Innenstadt“ entwickelt, bei der allerdings fast 500 Parkplätze in der City wegfallen sollen.

In diesem Sinne versucht die Stadt, ehemals von Autos beanspruchte Flächen so attraktiv zu machen, dass sich Bürger gerne dort aufhalten. Bei dem halbjährlichen Verkehrsversuch am Altmarkt soll die Fläche deshalb verschönert werden – nicht nur mit Sitzmöglichkeiten, sondern auch mit Aktionen. So soll dort sogar für sportlich Ambitionierte eine Slack-Line gespannt werden, auf der Kinder und Erwachsene balancieren können. Bereits ab Mitte Mai werden noch sogenannte Bike-Ports aufgestellt, die besondere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bieten.

Nach einem halben Jahr werden die Stadtplaner die Bilanz dieses Verkehrsversuches ziehen: Was hat gut funktioniert? Was nicht? Und was kann man daraus für andere Straßen und Parkplätze in der Innenstadt lernen.

