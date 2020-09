Oberhausen sperrt auf der Falkensteinstraße eine Fahrbahn

Die Bauarbeiten auf der Hausberg- und Hunsrückstraße in Oberhausen sollen rund zehn Monate andauern (Symbolfoto).

Oberhausen. Der Abwasserkanal der Hausberg- und Hunsrückstraße in Oberhausen wird erneuert. Dafür wird zu Beginn die Falkensteinstraße halbseitig gesperrt.

Der Abwasserkanal der Hausbergstraße und Hunsrückstraße in Oberhausen wird erneuert. Die Bauarbeiten starteten bereits am Montag, 31. August, mit dem Anschluss des Kanals der Hausbergstraße an den Hauptsammler der Falkensteinstraße.

Wie die Stadt Oberhausen mitteilt, erfordert der Anschluss eine halbseitige Sperrung der Falkensteinstraße und eine Verkehrsregelung mit einer Ampelanlage. Anschließend erfolge der Kanalbau in der Hausbergstraße. Sowohl die Hausbergstraße als auch die Hunsrückstraße werden abschnittsweise vollgesperrt. Die Gesamtbauzeit beträgt nach Angaben der Stadt rund zehn Monate.

Weitere Nachrichten aus Oberhausen gibt es hier.