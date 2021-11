Oberhausen spendiert Ehrenamtlichen 1000 Euro für Projekte

Wer sich in Oberhausen ehrenamtlich engagiert, kann bis 2024 von einer jährlichen Förderung profitieren.

Oberhausen. Wer sich in Oberhausen ehrenamtlich engagiert, kann bis 2024 von einer jährlichen Förderung profitieren. Das sind die Voraussetzungen.

Ehrenamtliche in Oberhausen können 1000 Euro Förderung für ihre Projekte von der Landesregierung bekommen. Wer das Geld noch in diesem Jahr in sein bürgerschaftliches Engagement investieren möchte, muss sich allerdings ranhalten – bis zum 31. Dezember 2021 müssen die Aktionen bereits abgeschlossen sein.

Die Landesregierung hat das Ziel, ehrenamtlich tätige Menschen mit ihren Organisationen und Initiativen zu unterstützen und die Rahmenbedingungen für ihr Engagement zu verbessern. Eine Maßnahme dieser Strategie: Das neue Förderprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“. Ab 2021 werden also pro Jahr 2000 Vorhaben zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements zu einem jährlich wechselnden Schwerpunktthema mit je 1000 Euro gefördert.

29.000 Euro für Ehrenamt in Oberhausen bis zum Jahr 2024

Die Fördergelder für Städte in NRW werden an der Zahl der Einwohner festgelegt – Oberhausen bekommt jährlich bis einschließlich 2024 einen Fördertopf von 29.000 Euro zur Verfügung gestellt. Auch für den zusätzlichen Verwaltungsaufwand stellt das Land zehn Prozent der bewilligten Geldsumme, also 2900 Euro pro Jahr.

Antragsberechtigt sind Vereine, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen in Nordrhein-Westfalen, die eine Maßnahme mit Bezugspunkt zum bürgerschaftlichen Engagement durchführen. Gefördert werden Projekte oder Ideen, die passend zum diesjährigen Schwerpunktthema „Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“ initiiert werden. Denkbar sind beispielsweise Besuchsdienste oder ein Adventsnachmittag für ältere Menschen. Gefördert werden können beispielsweise Sachmittel für die Öffentlichkeitsarbeit und erste Aktionen, die noch im Jahr 2021 umgesetzt werden können.

Bewerbungsfrist für 2021 bereits abgelaufen

Jedes Jahr wird pro Verein, zivilgesellschaftlicher Organisation oder Initiative maximal ein Projekt gefördert, das im jeweiligen Förderjahr im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember durchgeführt werden muss. Förderungsfähige Projekte für das Jahr 2021 müssen also bis zum 31. Dezember 2021 durchgeführt werden. Wichtig ist, dass mit der Umsetzung der konkreten Maßnahme erst begonnen werden darf, wenn die Förderzusage vorliegt. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.

Jedes geförderte Projekt erhält einen Festbetrag von 1000 Euro als nicht rückzahlbaren Zuschuss. Dabei dürfen die gesamten förderfähigen Ausgaben der Maßnahme 1000 Euro nicht unterschreiten. Förderfähig sind hierbei alle entstandenen Kosten der Maßnahme – auch für Arbeitsstunden oder Material.

Die Bewerbungsfrist für das Jahr 2021 ist bereits am 1. November abgelaufen. Das Motto für das kommende Jahr wird im Januar 2022 durch die Staatskanzlei bekannt gegeben. Die Antragstellung erfolgt ausschließlich online unter www.engagementfoerderung.nrw.

