Oberhausen. Die Oberhausener SPD sieht eine schwere verfassungsrechtliche Schlappe der NRW-Landesregierung; die CDU wundert sich über das Urteil.

Oberhausen: SPD freut sich über Wahl-Urteil, CDU grummelt

Selten fällt ein Urteil des obersten Verfassungsgerichts des Landes in der Begründung so deutlich aus: Bei den Wahlen für das Amt des Oberbürgermeisters, Bürgermeisters oder des Landrats muss es verfassungsrechtlich zwingend eine Stichwahl geben, wenn kein Kandidat bei der ersten Wahl über 50 Prozent der Stimmen erhält.

Verfassungsrechter wenden zunehmende Zersplitterung der Parteienlandschaft ab

Denn: „Die relative Mehrheit kann im ersten Wahlgang extrem weit weg sein von der absoluten Mehrheit“, sagte Richterin Ricarda Brandts. CDU und FDP, die die Stichwahl abschaffen wollten, hätten die „zunehmende Zersplitterung der Parteienlandschaft“ berücksichtigen müssen.

Staatsrechtler Marin Morlok hatte im Vorfeld bereits argumentiert, dass es mit ähnlich starken Parteien passieren könne, dass ein Gewinner im ersten Wahlgang nur auf 35 Prozent kommt. 65 Prozent hätten dann das Stadtoberhaupt nicht gewählt – die demokratische Legitimation reiche nicht aus. Dieser Ansicht waren schon sehr lange SPD und Grüne.

Oberhausener CDU-Chef Hausmann verweist auf knappe Entscheidung

Die Oberhausener SPD-Abgeordneten Sonja Bongers und Stefan Zimkeit sprechen deshalb auch von einer schweren Niederlage für die schwarz-gelbe Landesregierung. „Das ist ein Sieg für die Demokratie“, betont die Rechtspolitikerin Sonja Bongers. „Vor allem die CDU wollte aus machttaktischen Gründen auf eine Stichwahl verzichten.“ Zimkeit führt aus: „CDU und FDP gingen sogar das Risiko ein, dass rechtsextreme AfD-Kandidaturen zum Zuge gekommen wären.“

Der Oberhausener CDU-Chef Wilhelm Hausmann verweist dagegen auf die knappe Entscheidung von vier zu drei Stimmen der Verfassungsrichter. „Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl war in der Vergangenheit so gering, dass ich nicht verstehen kann, wie man da von einer höheren Legitimität sprechen kann.“ Ratspolitiker seien in ihren Wahlbezirken ja auch nur mit einfacher Mehrheit gewählt.