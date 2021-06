Oberhausen: Sparda-Bank Osterfeld bis Jahresende geschlossen

Die Filiale der Sparda-Bank West liegt an der Bottroper Straße in Oberhausen. Fotografiert am Montag, 12. April 2021.

Oberhausen. Die Sparda-Bank schließt zum Jahresende ihre Innenstadt-Filiale in Oberhausen. Der bislang noch zweite Standort wird dafür renoviert.

Wer noch Geschäfte in der Sparda-Bank in Osterfeld erledigen möchte, sollte sich sputen: Mit dem Beginn der Sommerferien am 5. Juli schließt die Filiale an der Bottroper Straße 168. Anders als die Schulen öffnet sie nicht nach sechs Wochen wieder ihre Türen für die Kundinnen und Kunden – sondern erst im nächsten Jahr.

Die Filiale wird renoviert und bleibt daher bis zum 31. Dezember 2021 geschlossen. Darauf weist die Sparda-Bank in einer aktuellen Mitteilung hin. Das SB-Center mit Geldautomaten und Kundenselbstbedienungsterminals kann jedoch weiterhin genutzt werden. Wer eine persönliche Beratung wünscht, muss auf die Sparda-Filiale an der Langemarkstraße 24 in der Innenstadt ausweichen.

Sparda-Filiale in Innenstadt von Oberhausen schließt

Diese bleibt zu diesem Zweck drei Monate länger geöffnet als geplant: Ursprünglich wollte die Sparda-Bank die Filiale zum 30. September 2021 aufgeben. Nun schließen sich die Türen dort erst am 31. Dezember endgültig. Anfang Januar 2022 eröffnet die Bottroper Filiale wieder – als dann einzige Niederlassung der Sparda-Bank in Oberhausen.

Bereits im Oktober 2020 hatte die Sparda-Bank auf Nachfrage bestätigt, die City-Filiale komplett zu schließen. Immer mehr Kundinnen und Kunden nutzten die Online-Dienste der Bank; immer weniger wählen den Gang in die Filiale und die persönliche Beratung vor Ort. Der Trend, so eine Sprecherin damals, habe bereits vor der Corona-Krise seinen Lauf genommen und habe durch die Pandemie noch einmal deutlichen Schub erhalten.

Seit 1985 in Oberhausen Über die genauen Öffnungszeiten der nächstgelegenen Filialen können sich Kundinnen und Kunden auf der Internetseite sparda-west.de/filialen informieren. Die Sparda-Bank ist seit 1985 in Oberhausen vertreten, bislang mit zwei, ab Januar 2022 dann nur noch mit einer Filiale. Im Centro befindet sich zudem ein weiteres SB-Center. Nicht nur Oberhausen ist von den Filialschließungen betroffen, seit 2019 ist die Sparda-Bank im Prozess, rund die Hälfte ihrer damals noch rund 80 Filialen zu schließen.

Filialleiter Stephan Pohl äußert sich auch aktuell ganz ähnlich. „Wir müssen mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen für die Banken auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren. Daher fokussieren wir uns in Oberhausen auf einen modernen Filialstandort und bündeln dort unsere Beratungskompetenzen.“ Rund 19.500 Kundinnen und Kunden hat die Sparda-Bank eigenen Angaben zufolge in Oberhausen. 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden künftig in Osterfeld im Einsatz sein, das City-Team wechselt an die Bottroper Straße.

Filialleiter spricht von „vielen Veränderungen“

„Wir beobachten zunehmend, dass eine Filiale gar nicht mehr unmittelbar nebenan sein muss“, sagt Stephan Pohl. „Eine Beratung bei wichtigen Themen wie Baufinanzierung oder Altersvorsorge zählt mehr und dafür fahren Kunden auch gerne zur nächsten Filiale.“

Pohl ist seit dem 1. Juni neuer Filialleiter in Oberhausen. Der 53-Jährige war bereits bei der Dresdner und der Commerzbank tätig und kommt gebürtig aus Essen. Seit 2013 ist der heute 53-Jährige bei der Sparda-Bank West tätig und leitete seitdem die Filiale in Neuss. „Natürlich werden die nächsten Monate viele Veränderungen mit sich bringen“, sagt der Banker. „Aber wir sind uns sicher, dass wir uns hier am Standort Anfang des nächsten Jahres als moderner und starker Finanzpartner präsentieren.“

