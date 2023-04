Finanzen Oberhausen: So viele Menschen melden Insolvenz an

Oberhausen. Statistiker aus Düsseldorf haben erfreuliche Zahlen für Oberhausen ermittelt, die Zahl der Insolvenzen sinkt. Es gibt allerdings auch ein Aber.

Erfreuliche Zahl aus dem Düsseldorfer Landesstatistikamt IT NRW: Die Zahl der Insolvenzen in Oberhausen geht weiter deutlich zurück. 299 Insolvenzen melden die Zahlen-Experten für das vergangene Jahr 2022. Das sind knapp 21 Prozent weniger als noch im Vorjahr: 2021 wurden noch 378 Insolvenzverfahren beantragt. Dieser positive Trend hält bereits seit einigen Jahren an.

Der Rückgang bezieht sich allerdings lediglich auf die privaten Verbraucherinsolvenzen: 194 Menschen sahen im vergangenen Jahr keinen anderen Weg ihre Schulden loszuwerden, als den Antrag auf Insolvenz zu stellen. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2021 waren noch 266 Personen diesen Weg gegangen.

Bei den Unternehmen verzeichnen die Statistiker dagegen leider einen Anstieg: 44 Oberhausener Betriebe haben im vergangenen Jahr aufgegeben und einen Insolvenzantrag gestellt. Das ist ein Plus von fast 16 Prozent, denn im Jahr 2021 wurden dem Düsseldorfer Landesamt 38 Anträge gemeldet.

Insolvenz: Knapp 3800 Betriebe in NRW stellen Antrag

NRW-weit sieht die Lage der Unternehmen besser aus. Die Zahl der Insolvenzanträge ist, wenn auch leicht um gut vier Prozent, zurückgegangen. Exakt 3783 Betriebe waren in ganz NRW im vergangenen Jahr betroffen. Bei den Verbraucherinsolvenzen liegt Oberhausen dagegen deutlich besser als der NRW-Schnitt: Landesweit liegt das Minus bei mehr als 16 Prozent, in Oberhausen wie oben beschrieben bei mehr als 27 Prozent.

Auch im Vergleich zu den Nachbarstädten kann Oberhausen einen deutlicheren Rückgang vorweisen: Bezogen auf die Zahl der Insolvenzanträge insgesamt (Verbraucher und Unternehmen zusammen) und im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgende Reihenfolge: Dinslaken (24,3 Prozent weniger Insolvenzen), Oberhausen (minus 20,9 Prozent), Essen (minus 14 Prozent), Duisburg (minus 13 Prozent), Mülheim (minus 12,2 Prozent). In Bottrop ist die Zahl der Insolvenzen deutlich gestiegen: von 193 im Jahr 2021 auf 228 im vergangenen Jahr (plus 18,1 Prozent).

