Oberhausen. Oberhausener Betriebe sind digital nicht gut aufgestellt. Infos und praktische Tipps sollen sie bei einer Reihe von Veranstaltungen erhalten.

Oberhausen: So sollen Betriebe digital fit gemacht werden

Um die Digitalisierung ist es in Oberhausen nicht gut bestellt. In Studien schneidet die Stadt seit Jahren schlecht ab, der Glasfaser-Ausbau für Schulen stockt, Betriebe investieren laut Experten zu wenig in die Aus- und Weiterbildung. „Jetzt wird’s digital“ ist daher das Motto der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT). Mit einer dreiteiligen Veranstaltungs-Reihe wollen Fachleute den Unternehmen das Thema Digitalisierung schmackhaft machen.

Informationen und praktische Tipps soll es am 23. Januar im Technologiezentrum TZU geben. Für 16 Uhr laden die Veranstalter zum „After Work IT-Snack“ in die Räume an der Essener Straße 3 ein. Gemeinsam mit dem Verein Networker NRW informiert die OWT über Risiken in der IT-Sicherheit. Im Fokus ist das Thema „Sicherheitsfaktor Mensch“. Wie kann ich Mitarbeiter sensibilisieren, nicht auf sogenannte Phishing-Mails reinzufallen? Wie verschaffen sich Hacker über den Mitarbeiter den Zugang ins Unternehmensnetzwerk? Experten stehen mit Vorträgen und in einer anschließenden Diskussion zur Verfügung.

Mitarbeiter werden zu Wegbereitern

Am 4. Februar geht es um „Digital Scouts“, um Wegbereiter, die die Digitalisierung in Unternehmen anstoßen sollen. Dieses Angebot bietet die OWT in Zusammenarbeit mit Ruhr-Uni in Bochum, der Agentur für Arbeit und dem Forschungsinstitut Fraunhofer Umsicht zum ersten Mal in Oberhausen an. Ziel ist es, Mitarbeiter in Betrieben dazu zu befähigen, eine Vorreiterrolle in Sachen Digitalisierung einzunehmen. Das Angebot ist in fünf Module gegliedert, der Termin am 4. Februar um 16 Uhr im Bildungszentrum B3 in den Räumen der Arbeitsagentur an der Mülheimer Straße 36 macht den Anfang, es folgen weitere Termine bis Juni.

Für den 13. Februar laden OWT und das Citymanagement Sterkrade schließlich zum Runden Tisch Digitalisierung ins Stadtteilbüro an der Bahnhofstraße 42 ein. Um 19 Uhr beginnt die Fragerunde; Antworten geben Experten des Dortmunder Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0. Wie nutze ich die Chancen der Digitalisierung für mich? Was muss ich beim Datenschutz beachten? Wie kann ich meinen Online-Auftritt verbessern?

Die Teilnahme ist für Unternehmen jeweils kostenfrei. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich: 0208-85 03 628 oder E-Mail an martin.hinzmann@owtgmbh.de