Oberhausen: So sieht die Jugendbegegnung Multi 2021 aus

Oberhausen. Die Multi lässt sich 2021 von Corona nicht stoppen. Online finden viele Begegnungen der Jugendlichen aus aller Welt statt.

Es wird keine Jugendbegegnung Multi sein, wie die Oberhausener sie seit Jahren kennen. Denn coronabedingt fehlen die rund 200 Gäste aus den 15 Multi-Partnerländern in diesem Jahr in Oberhausen. Aber auf die Begegnungen und den Austausch mit Jugendlichen aus aller Welt muss auch 2021 trotzdem niemand verzichten.

Vom 4. bis 10. August findet das Online-Programm der Multi 2021 statt. Und online sind dabei vor allem die gemeinsamen Aktivitäten mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Partnerländern. Ob bei einem Spieleabend in großer Runde, beim gemeinschaftlichen Rätsellösen oder einfach bei einem „Meet & Chat“-Event: Gelegenheiten zum persönlichen Kennenlernen wird es reichlich geben. Dabei sollen nach den langen Phasen des Homeschoolings für die Jugendlichen diesmal vor allem der Spaß und das Kennenlernen im Vordergrund stehen, wie die Stadtpressestelle erklärt.

Zeichen für den Umweltschutz

Zudem hat das Organisationsteam darauf geachtet, dass die Teilnahme an den Online-Aktivitäten nicht tagesfüllend ist – so ist die Zeit am Bildschirm begrenzt. Ein besonderes Projekt wird es in diesem Jahr im Zuge eines „Umwelttages“ geben: In einer gemeinsamen Aktion werden die Multi-Teams über alle Ländergrenzen hinweg ein nachhaltiges Zeichen für den Umweltschutz setzen. Für die Oberhausener Jugendlichen wird es aber nicht ausschließlich bei Online-Aktivitäten bleiben: Unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Schutzverordnung werden zum Auftakt und zum Umwelttag zwei Präsenzveranstaltungen starten. Anmeldungen sind über www.multi-online.org möglich.

Für Rückfragen steht Marc Grunenberg vom Büro für Interkultur unter 0208/825-2967 zur Verfügung.

