Adipositas Zentrum Oberhausen: So nahm ein 24-Jähriger 100 Kilogramm ab

190 Kilogramm bringt Jan-Luca Wülfing auf die Waage, als er beschließt, sein Leben radikal zu ändern. Er entscheidet sich für einen drastischen Weg: Ärzte führen bei ihm eine Magen-OP durch. Sein Gewicht kann der Student mehr als halbieren – trotz helfender OP eine große Herausforderung, gerade auch in der Corona-Zeit.

Hilfe holte sich Jan-Luca Wülfing im Helios Adipositas Zentrum West in Oberhausen. 250 Patienten wurden dort allein 2021 wegen krankhaftem Übergewicht operiert. Rat suchten dort im vergangenen Jahr mehr als 500 Betroffene – so viele wie nie zuvor.

Homeoffice oder Kurzarbeit, geschlossene Fitness-Studios, parallel die Betreuung der Kinder und abgesagte Veranstaltungen – all das hat in der Corona-Pandemie viele Menschen belastet. „Während der Pandemie blieb oft als einziges Freizeitvergnügen der Fernsehabend auf der Couch – und das Essen“, weiß Prof. Till Hasenberg, Leiter des Zentrums.

Jeder dritte Normalgewichtige nahm während der Pandemie zu

„Studien zeigen: Mehr als jeder dritte Normalgewichtige nahm während der Pandemie zu“, führt Hasenberg aus. Bei jedem zweiten Übergewichtigen stieg das Gewicht deutlich an. So auch bei Jan-Luca Wülfing. Der 24-Jährige hatte schon lange mit Übergewicht zu kämpfen und brachte 2020 schließlich über 190 Kilogramm auf die Waage. „Man fühlt sich einfach unwohl in seiner Haut“, sagt Wülfing. Er machte schließlich einen Termin für die Adipositas-Sprechstunde.

Im Sommer 2020 fiel für Jan-Luca Wülfing die Entscheidung für eine Schlauchmagen-OP mit minimal-invasiver Technik. „Ich konnte 100 Kilogramm abnehmen, das hat mir ein neues Leben geschenkt“, sagt Jan-Luca Wülfing heute. „Ich bin selbstbewusster, offener und mittlerweile gehe ich sogar richtig gern Feiern und Shoppen.“

Die anhaltende Pandemie war jedoch auch für ihn eine große Herausforderung. „Ich bin in alte Verhaltensmuster zurückgefallen, saß zu Hause rum, habe aus Langeweile wieder zu viel und ungesund gegessen.“ Zum Glück hätten seine Mutter und er sich aber gegenseitig motivieren können, weiter zu machen. Damit steht nun dem nächsten Schritt – einer Operation der überschüssigen Haut an Bauch und Armen – nichts mehr im Weg.

