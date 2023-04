Oberhausen: So macht ein Stadtteil die Kaffeetrinker schlau

Oberhausen. Der Norden von Oberhausen hat historisch viel zu bieten. Wie kann man dieses Wissen besser vermitteln? Vielleicht hilft’s, Kaffee zu trinken.

Ungewöhnliche Informationsaktion im Oberhausener Stadtnorden: Ab sofort bietet der Schmachtendorfer Heimatverein Tassen unter dem Titel „Mehr erfahren über Schmachtendorf bei einer Tasse Kaffee“ an.

Wann wurde Schmachtendorf erstmals urkundlich erwähnt? Welche Bäume sind in den umgebenden Wäldern zu finden? Warum trägt die Kempkenstraße gerade diesen Namen? Und wann läuten die Glocken der dortigen Kirche? Antworten auf diese Fragen sind natürlich in der lokalen Fachliteratur zu finden. Doch wer vertieft sich schon stundenlang in so ein Buch? Deshalb gibt es diese Antworten nun auch in komprimierter Form auf dem Schreib- und Frühstückstisch.

Die Idee: Warum nicht Kaffeetrinken und Wissensdurst miteinander kombinieren? Rasch entstand ein erster Entwurf. Kurze Zeit später standen die fertig produzierten Tassen auf dem Tisch. Die vom Heimatverein gestalteten Tassen bieten eine kleine Entdeckungsreise durch den Stadtteil: Siedlerdenkmal, Kirchen, der Marktbrunnen als Mittelpunkt sowie das Forsthaus als ältestes Schmachtendorfer Gebäude sind dort zu finden. Das Wappen wird ebenso erklärt wie die wechselnde Zugehörigkeit des Ortes zu Hiesfeld, Sterkrade und Oberhausen.

Die ersten 50 Tassen sind nach nur einer Woche fast alle verkauft

Die Aktion kommt bei den Schmachtendorfern gut an: „Die ersten 50 Exemplare sind nach nur einer Woche fast alle verkauft“, freut sich Tobias Szczepanski, Vorsitzender des Heimatvereins, der auch das Motiv entworfen und gestaltet hat. „Der Nachschub ist schon in der Produktion.“

Erhältlich sind die Tassen zum Preis von zehn Euro bei Lotto & Schreibwaren Frintrop, Schmachtendorfer Straße 150, und auch bei künftigen Veranstaltungen des Heimatvereins.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen