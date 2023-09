Probealarm Oberhausen: So läuft am 14. September der Sirenenwarntag ab

Oberhausen. Mitte September ist es wieder so weit: Sirenen-Warntag ist angesagt. Bei einem Probealarm werden alle Anlagen im Stadtgebiet überprüft.

Der nächste gemeinsame Warntag von Bund und Ländern startet am Donnerstag, 14. September. Neben dem Sirenenalarm senden dabei auch Warnmedien wie Cell Broadcast und Warn-Apps wie NINA eine Testmeldung.

Die Stadt Oberhausen beteiligt sich an diesem Warntag mit den städtischen Sirenen. Seit dem Jahr 2020 sind in Oberhausen 43 Sirenen in Betrieb. Dank der Rückmeldungen der Bevölkerung nach den bisherigen Warntagen sind einige Standorte der Sirenen bereits erweitert worden, um sie noch besser im Gefahrenfall wahrzunehmen.

Auch die Werkfeuerwehr in Holten prüft die Sirenen

Auch künftig wird die Stadt Oberhausen am Ausbau des Sirenensystems arbeiten. Weitere Korrekturen einzelner Standorte seien bereits in Planung, heißt es. Nach dem Test der städtischen Sirenenanlagen prüft die Werkfeuerwehr im OQ Werk Ruhrchemie in Holten am 14. September die internen Sirenentöne ihrer eigenen Anlage.

Weitere Informationen zum Warntag gibt es auf der Webseite www.warnung-der-bevölkerung.de, in der Warn-App NINA, auf www.bbk.bund.de und auf den Social-Media-Kanälen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Diese Sirenentöne sind am 14. September zu hören

Der Probealarm läuft nach einem festen Warnschema ab. Der Test beginnt pünktlich um 11 Uhr mit einem anhaltenden Warnton, der genau eine Minute andauert. In einer Gefahrenlage würde dieser Dauerton die „Entwarnung“ bedeuten.

Nach fünfminütiger Pause erfolgt dann eine Minute lang ein auf- und abschwellender Warnton. Dieser Warnton ist in einer Gefahrenlage das eigentliche Warnsignal. Dieser fordert im Ernstfall die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu begeben und das Radio einzuschalten.

Zum Abschluss des Probealarms erfolgt nach weiteren fünf Minuten die Entwarnung mit dem einminütigen Dauerton.

