Öffentlicher Nahverkehr Oberhausen: So fahren Busse und Bahnen in der Silvesternacht

Oberhausen. Die Busse und Bahnen der Stoag fahren in der Silvesternacht nach Sonderfahrplänen. Nachtexpresse fahren alle 30 Minuten.

Auch zum Jahreswechsel fahren die Busse und Bahnen der Stoag in Oberhausen nach einem besonderen Fahrplan.

An Silvester sind die Fahrzeuge bis circa 23 Uhr nach dem Samstagsfahrplan unterwegs, danach wird nach Aussage des Unternehmens eine „Silvesterpause“ eingelegt. Am 1. Januar gilt der Sonntagsfahrplan. Bei den städteübergreifenden Linien wie beispielsweise der 112, SB91, 122, oder 979 gelten Sonderfahrpläne.

Nachtexpresse fahren in der Silvesternacht alle 30 Minuten

Die Nachtexpress-Linien setzen ab 0.30 Uhr wieder ein. Bis circa 5.30 Uhr verdoppeln Sie ihren normalen Takt und fahren damit alle 30 Minuten. Auch die städteübergreifenden Linien NE10, NE11 und NE12 (Straßenbahn) verdichten ihren Takt in den ersten Stunden des neuen Jahres, der NE21 verkehrt im Stundentakt.

Eine Besonderheit gibt es beim NE10, der bis 3.30 Uhr nur zwischen Sterkrade Bahnhof und Wehrstraße und zwischen Wehrstraße und MH-Lindenhof fährt. Hier ist in den frühen Morgenstunden ein Umstieg an der Haltestelle Wehrstraße erforderlich. Fahrplanauskünfte gibt es rund um die Uhr unter der Hotline 0180 6 50 40 30 (0,20 Euro pro Anruf). Die Stoag-Kundencenter am Hauptbahnhof und am Bahnhof Sterkrade sind Silvester zwischen 8 und 13 Uhr geöffnet.

