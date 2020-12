Auch in der Silvesternacht fahren die Busse der Stoag in Oberhausen.

Fahrplan Oberhausen: So fahren Busse und Bahnen in der Silvesternacht

Oberhausen Auch in der Nacht von Silvester auf Neujahr fahren Busse und Bahnen in Oberhausen. Eine Übersicht über den Fahrplan in der Silvesternacht.

Große Silvesterfeiern fallen in diesem Jahr Corona-bedingt aus. Dennoch werden auch in Oberhausen Menschen in der Nacht vom 31. Dezember 2020 auf den 1. Januar 2021 mit Bus und Bahn in der Stadt unterwegs sein. Der Verkehrsbetrieb Stoag hat dazu einen eigenen Fahrplan zum Jahreswechsel aufgelegt:

Bis etwa 23 Uhr fahren die Busse und Bahnen der Stoag nach dem Samstagsfahrplan, dann legen die Fahrerinnen und Fahrer eine „Silvesterpause“ ein.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

Die Nachtexpress-Linien NE1 bis NE7 setzen gegen 0.30 Uhr wieder ein und fahren bis etwa 2 Uhr morgens im Stundentakt. Dann folgt eine Betriebspause - passend zur Ausgangssperre, die die Stadt Oberhausen für die Silvesternacht von sonst 21 Uhr auf 2 Uhr nach hinten gelegt hat. Sie gilt bis 5 Uhr.

Die städteübergreifenden Linien NE10, NE11 und NE12 fahren – ebenfalls im Stundentakt – nach Sonderfahrplänen, Fahrgäste sollten auf die Anzeigen auf den Displays achten.

1. Januar 2021: Stoag nimmt ab 4 Uhr wieder Fahrt auf

Am 1. Januar 2021 mit Betriebsbeginn gegen 4 Uhr gilt der Sonntagsfahrplan. Am 1. Januar enden die NE-Linien gegen Mitternacht. Bei den städteübergreifenden Linien 112, SB91, 122, 143, 185, 263, 905, 906, 907, 908, 918, 935, 939 und 979 gelten Sonderfahrpläne.

Am Samstag, 2. Januar, gilt dann der reguläre Samstagsfahrplan. Die Nachtexpress-Linien enden gegen Mitternacht. Ab Sonntag, 3. Januar, fahren die Busse und Bahnen der Stoag bis auf Weiteres nach regulärem Fahrplan.

Kostenlose Fahrplan-Apps fürs Smartphone

Die Stoag weist zudem auf den Online-Fahrplan und die kostenlose Smartphone-App für die Betriebssysteme iOS und Android hin. Die elektronische Fahrplanauskunft seien stets aktuell, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsunternehmens.

Wer Informationen lieber am Telefon erhält, kann die Fahrplanauskunft unter 0180-6504030 erhalten - allerdings nicht gratis. Der Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 20 Cent pro Anruf, wer aus dem Mobilnetz anruft, zahlt 60 Cent pro Anruf.

Die Stoag-Kundencenter am Hauptbahnhof und am Bahnhof Sterkrade sind Silvester zwischen 8 und 13 Uhr geöffnet.